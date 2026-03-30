RECIBÍ EL NEWSLETTER
Transporte

Desde abril habrá una nueva línea de ómnibus en Montevideo: mirá su recorrido

Desde el lunes 6 de abril comenzará a circular la línea L77 y se modificará el recorrido de la L7.

Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que desde el lunes 6 de abril comenzará a funcionar la nueva línea de ómnibus local L77 en los barrios Cotravi y Maracaná, en el oeste de Montevideo, en respuesta a reclamos de vecinos por falta de transporte.

Hasta ahora, el acceso a esas zonas era limitado por el ancho de las calles, lo que impedía el ingreso de ómnibus comunes. Además, en Maracaná directamente no había servicio en algunas áreas, como la calle Mirungá.

Para resolver esta situación, la IMM resolvió modificar el recorrido de la línea L7 —que dejará de ingresar a esos barrios— y crear la L77, que será operada con unidades más pequeñas.

prohibicion de estacionar, menos omnibus y cambio de sentido: asi quedan las calles paralelas con la reforma en 18 de julio
Seguí leyendo

Prohibición de estacionar, menos ómnibus y cambio de sentido: así quedan las calles paralelas con la reforma en 18 de Julio

La nueva línea tendrá recorridos que ingresan a Cotravi y Maracaná y circulará también por Mirungá. En total, se señalizaron nuevas paradas en ambos barrios y calles cercanas.

Según la comuna, con este cambio ambos barrios pasarán a tener servicio en todas las frecuencias de la nueva línea, y se mantendrá la conexión entre la Terminal del Cerro y la zona de Saint Bois.

Los horarios estarán disponibles en la web de la Intendencia en los próximos días.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy.
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en parte del país
Diluvia en varios departamentos

Rige doble advertencia de Inumet por lluvias: naranja y amarilla en varias zonas del país
LLUVIAS ABUNDANTES

Inundaciones en Montevideo por intensas lluvias este domingo: imágenes muestran autos afectados
bolivianos detenidos

Dos camiones con precursor químico salieron de Fray Bentos rumbo a Bolivia y fueron incautados en Argentina con documentación falsa
QUÉ PASA SI SE CORTA 18 POR UNA MANIFESTACIÓN

Prohibición de estacionar, menos ómnibus y cambio de sentido: así quedan las calles paralelas con la reforma en 18 de Julio

Te puede interesar

Imagen de archivo. Foto: Foco UY
AUMENTA EL PRECIO ESTE MIÉRCOLES

Hay "quiebre de stock" de combustible en "algunas estaciones", informan desde la Unión de Vendedores de Nafta
Oposición señala que el gobierno hizo caja con los combustibles en 2025 y que con eso podría haber evitado la suba de 7% video
CITAN A LA MINISTRA AL PARLAMENTO

Oposición señala que el gobierno "hizo caja" con los combustibles en 2025 y que con eso podría haber evitado la suba de 7%
Bergara sobre inundaciones: Vamos a estar trabajando para mitigar lo que sucede con las lluvias torrenciales video
tras temporal del domingo

Bergara sobre inundaciones: "Vamos a estar trabajando para mitigar lo que sucede con las lluvias torrenciales"

Dejá tu comentario