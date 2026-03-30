Desde abril habrá una nueva línea de ómnibus en Montevideo: mirá su recorrido

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que desde el lunes 6 de abril comenzará a funcionar la nueva línea de ómnibus local L77 en los barrios Cotravi y Maracaná , en el oeste de Montevideo, en respuesta a reclamos de vecinos por falta de transporte.

Hasta ahora, el acceso a esas zonas era limitado por el ancho de las calles, lo que impedía el ingreso de ómnibus comunes. Además, en Maracaná directamente no había servicio en algunas áreas, como la calle Mirungá.

Para resolver esta situación, la IMM resolvió modificar el recorrido de la línea L7 —que dejará de ingresar a esos barrios— y crear la L77, que será operada con unidades más pequeñas.

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La nueva línea tendrá recorridos que ingresan a Cotravi y Maracaná y circulará también por Mirungá. En total, se señalizaron nuevas paradas en ambos barrios y calles cercanas.

Según la comuna, con este cambio ambos barrios pasarán a tener servicio en todas las frecuencias de la nueva línea, y se mantendrá la conexión entre la Terminal del Cerro y la zona de Saint Bois.

Los horarios estarán disponibles en la web de la Intendencia en los próximos días.