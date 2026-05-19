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UN MOTOCICLISTA IBA ALCOHOLIZADO

Un choque entre un ómnibus y dos motos dejó a cinco pasajeras y una conductora lesionadas en el Centro

El siniestro de tránsito ocurrió este martes en el cruce de las calles Uruguay y Yaguarón. Los conductores afirman que cruzaron habilitados por el semáforo. Uno de los motociclistas iba alcoholizado.

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Un choque entre un ómnibus y dos motos dejó a cinco pasajeras y una conductora lesionadas. El siniestro de tránsito ocurrió en la mañana de este martes en el cruce de las calles Uruguay y Yaguarón, en el Centro de Montevideo.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a una de las motos abajo del ómnibus de la empresa Cutcsa de la línea 156 con destino a Aduana y la otra moto y la otra estaba sobre la vereda.

El conductor del ómnibus circulaba por calle Uruguay hacia Ciudad Vieja y aseguró que cruzó habilitado por la luz verde del semáforo, mientras que los conductores de ambas motos lo hacían por calle Yaguarón; afirmaron que también cruzaron habilitados.

Foto: Policía Caminera.
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Tras el choque, cinco pasajeras del ómnibus resultaron lesionadas: una mujer de 31 y otra de 37 años resultaron politraumatizadas, una mujer de 28 años resultó con traumatismo torácico abdominal, y dos mujeres de 34 y 49 años sufrieron politraumatismos leves y fueron de altas en el lugar.

Además, la conductora de una de las motos sufrió traumatismo de cadera. En tanto, el conductor de la otra moto manejaba alcoholizado. El control de alcoholemia dio un resultado de 1,74. Ambos motociclistas circulaban sin libreta de conducir. La prueba al chofer del ómnibus dio resultado cero.

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