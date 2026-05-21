RECIBÍ EL NEWSLETTER
GIRO DE ITALIA

Thomas Silva otra vez en el podio del Giro de Italia: llegó tercero en la etapa 12 y subió en la clasificación general

El uruguayo Thomas Silva se subió al podio por tercera vez en el Giro de Italia y sigue llamando la atención del mundo en una de las competencias ciclistas más prestigiosas.

Thomas Silva, cuando ganó la segunda etapa y se puso la malla rosa del Giro de Italia. Foto: AFP

Thomas Silva, cuando ganó la segunda etapa y se puso la malla rosa del Giro de Italia. Foto: AFP

El uruguayo Thomas Silva llegó tercero en la etapa 12 del Giro de Italia y subió al podio por tercera vez, confirmando que no fue una excepción ni una casualidad el triunfo histórico en la segunda etapa, que le permitió correr con la malla rosa de líder.

Silva ganó la segunda etapa, fue tercero en la quinta y otra vez tercero en la etapa 12.

Giro-etapa-12

Thomas Silva-. Foto: AFP
Seguí leyendo

El uruguayo Thomas Silva culminó en la cuarta ubicación de la etapa 8 del Giro de Italia

Fue líder de la clasificación general durante dos etapas y ahora está en el puesto 65.

La participación de Silva, de 24 años, es histórica. Es el primer uruguayo en correr en el Giro de Italia, y ya en su primera participación llamó la atención del mundo con un primer lugar y animador permanente de la competencia.

El recorrido de Silva en el Giro hasta ahora:

Giro-Thomas-Silva

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. Accidente grave en Lagomar, Canelones.
Internado en el Pereira Rossell

Está en CTI el niño de 9 años que sufrió un accidente en Lagomar cuando un camión derribó una columna
Tienen 7 y 9 años

Un camión derribó una columna y dos niños resultaron heridos en Lagomar
Política

Tras enviar 15 toneladas de leche en polvo, Cancillería analiza donar paneles solares a Cuba
A LA MISMA HORA

Dos homicidios en Montevideo: un hombre fue encontrado con un cuchillo clavado en el cuello y otro con un tiro en la espalda
arresto en cordón

Detuvieron al hombre denunciado por acoso y abuso a adolescentes en el Prado

Te puede interesar

Empresa forestal brasileña invertirá 250 millones de dólares en planta de procesamiento de madera en Rivera
BRASPINE

Empresa forestal brasileña invertirá 250 millones de dólares en planta de procesamiento de madera en Rivera
Foto: Subrayado. Accidente grave en Lagomar, Canelones.
Internado en el Pereira Rossell

Está en CTI el niño de 9 años que sufrió un accidente en Lagomar cuando un camión derribó una columna
Cuatro delincuentes cometieron dos rapiñas a pocos metros en escasos minutos en Nuevo París video
Doble rapiña

Cuatro delincuentes cometieron dos rapiñas a pocos metros en escasos minutos en Nuevo París

Dejá tu comentario