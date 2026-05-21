Thomas Silva otra vez en el podio del Giro de Italia: llegó tercero en la etapa 12 y subió en la clasificación general

Thomas Silva, cuando ganó la segunda etapa y se puso la malla rosa del Giro de Italia. Foto: AFP

El uruguayo Thomas Silva llegó tercero en la etapa 12 del Giro de Italia y subió al podio por tercera vez, confirmando que no fue una excepción ni una casualidad el triunfo histórico en la segunda etapa, que le permitió correr con la malla rosa de líder.

Silva ganó la segunda etapa, fue tercero en la quinta y otra vez tercero en la etapa 12.

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Fue líder de la clasificación general durante dos etapas y ahora está en el puesto 65.

La participación de Silva, de 24 años, es histórica. Es el primer uruguayo en correr en el Giro de Italia, y ya en su primera participación llamó la atención del mundo con un primer lugar y animador permanente de la competencia.

El recorrido de Silva en el Giro hasta ahora: