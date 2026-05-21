El uruguayo Thomas Silva llegó tercero en la etapa 12 del Giro de Italia y subió al podio por tercera vez, confirmando que no fue una excepción ni una casualidad el triunfo histórico en la segunda etapa, que le permitió correr con la malla rosa de líder.
Thomas Silva otra vez en el podio del Giro de Italia: llegó tercero en la etapa 12 y subió en la clasificación general
El uruguayo Thomas Silva se subió al podio por tercera vez en el Giro de Italia y sigue llamando la atención del mundo en una de las competencias ciclistas más prestigiosas.
Silva ganó la segunda etapa, fue tercero en la quinta y otra vez tercero en la etapa 12.
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El uruguayo Thomas Silva culminó en la cuarta ubicación de la etapa 8 del Giro de Italia
Fue líder de la clasificación general durante dos etapas y ahora está en el puesto 65.
La participación de Silva, de 24 años, es histórica. Es el primer uruguayo en correr en el Giro de Italia, y ya en su primera participación llamó la atención del mundo con un primer lugar y animador permanente de la competencia.
El recorrido de Silva en el Giro hasta ahora:
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