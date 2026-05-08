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Agustina pérez, experta en ciberseguridad

Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados

Agustina Pérez Comenale, experta en ciberseguridad y una de las afectadas, reclamó que Antel no especificó qué información fue afectada y advirtió sobre el riesgo de exposición de datos biométricos.

Agustina Pérez, experta en ciberseguridad.

Agustina Pérez, experta en ciberseguridad.

Agustina Pérez, experta en ciberseguridad.

Una de las damnificadas por el ciberataque al sistema TuID de Antel presentó este viernes denuncias ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y la Dirección de Cibercrimen del Ministerio del Interior. Se trata de Agustina Pérez Comenale, experta en ciberseguridad, quien cuestionó la falta de información oficial sobre cuáles fueron los datos comprometidos.

Pérez dijo a Subrayado que se enteró del ataque este jueves cuando ingresó a la dark web, donde los delincuentes publican la información y exigen por lo general un rescate para no divulgar más datos personales. Además, señaló que usuarios en redes sociales difundieron parte del material robado, incluso sin ocultar los datos de las víctimas.

“Antel no especifica qué datos fueron vulnerados”, reclamó. Según explicó, los delincuentes aseguran haber accedido a nombres, cédulas de identidad, números de teléfono, fechas de nacimiento y correos electrónicos. También alegan tener acceso a datos biométricos. “Eso es lo que preocupa”, advirtió.

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La especialista indicó que el ataque habría ocurrido en marzo y que desde entonces algunas personas afectadas comenzaron a recibir correos electrónicos de los hackers para contactarse con ellos.

“Desde el ámbito civil creo que hubo una falla grande. Esta falla supuestamente viene de marzo. Somos pocos y fácilmente identificables. La regulación establece que tiene que ser comunicada cuando hay una vulneración de datos. Si se afectaron datos biométricos, no hay duda de que hay datos sensibles”, expresó.

También afirmó que “en el ámbito penal es una vulneración de datos mediante acceso ilícito”.

Coincide con lanzamiento de estrategia digital

Pérez dijo que las denuncias son importantes para avanzar en la investigación. “El porcentaje de denuncias por delitos informáticos es de 12%, según una encuesta del INE. Hacer denuncias ayuda a la investigación y para aportar material que tengamos”, indicó.

La víctima agregó: “Creo que esta difusión del ataque no es casualidad justo esta semana cuando se presenta la estrategia digital (del gobierno), este proyecto de billetera electrónica donde planean digitalizar la cédula, la libreta de conducir, entre otros documentos”.

La iniciativa es impulsada por Agesic y Antel, y advirtió que justamente “lo que se vulneraron fueron los datos de la plataforma TuID y Antel”.

“Creo que es una estrategia de demostrar las vulneraciones, la falta de infraestructura que se alega tener. Nosotros, a medida que digitalizamos más, tenemos que tener en cuenta la responsabilidad que implica”, agregó.

Antel informó este jueves que detectó un ataque a TuID, su sistema de autenticación, y que realizó denuncias ante Fiscalía y el Ministerio del Interior. En un comunicado, la empresa aseguró que el ataque “no vulneró las claves de autenticación de TuID, ni datos especialmente protegidos de la ciudadanía ni de la empresa”.

Además, sostuvo que la contención fue “inmediata” y que se aplicaron medidas para detener la actividad ilícita.

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