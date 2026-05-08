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Condenaron al adolescente que robó al perro Darko en Parque Rodó; irá al Inisa por 14 meses

La condena es por los delitos de rapiña especialmente agravada y lesiones personales en calidad de autor. Darko volvió con su familia este jueves.

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La Justicia resolvió la condena por rapiña especialmente agravada y lesiones personales al adolescente que robó a Darko, el perro, en Parque Rodó, cuando su dueña lo paseaba, según supo Subrayado. El menor irá al Inisa por 14 meses.

El adolescente estaba acompañado por otro joven al momento del delito y eran cerca de las 22:45 del 4 de mayo cuando abordaron a la dueña de Darko, María José, y su hermana, y mediante amenazas con un arma blanca se llevaron al perro de la raza bulldog francés. En ese momento, la mujer se negó a entregar a su perro, por lo que la empujaron, cayó al pavimento y resultó lesionada, señala la información a la que accedió Subrayado.

Tras esto y al publicaron en Facebook e Instagram lo que había ocurrido, para solicitar ayuda y encontrarlo, la mujer recibió una llamada en la que le solicitaban dinero por el perro y le profirieron una amenaza de que iban a matarlo.

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El perro fue entregado por el adolescente en un almacén cercano a las viviendas del Padre Cacho, donde le compraron el animal. Ante los investigadores, el adolescente dijo que robó al perro por 7.000 pesos para comprarse un par de championes. El receptor dijo que le cobraron 10 mil pesos por Darko, que quienes se lo vendieron le dijeron que era de ellos y no lo podían tener, y que tras esto lo entregó a una seccional policial, supo Subrayado.

Con ese dato, los policías fueron hasta las viviendas del Padre Cacho, a varios kilómetros de donde fue robado, y logró encontrar al animal.

Tras cuatro días, este jueves, María José recuperó a Darko.

El adolescente fue judicializado y la condena es por el delito de una infracción gravísima prevista en la ley penal como un delito de rapiña especialmente agravada por la participación en concurrencia fuera de la reiteración con una infracción grave de lesiones personales en calidad de autor.

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