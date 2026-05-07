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ASEGURÓ QUE CONTENCIÓN FUE "INMEDIATA"

Antel informó ataque a sistema TuID, que fue denunciado ante Fiscalía y Ministerio del Interior

Antel aseguró que "ataque no vulneró las claves de autenticación de Tuid, ni datos especialmente protegidos de la ciudadanía ni de la empresa".

Sistema TuID de Antel fue atacado.&nbsp;

Sistema TuID de Antel fue atacado. 

Antel detectó un ataque a TuID, el sistema de autenticación, y denunció esto ante la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, informó el ente en un comunicado este jueves.

"La División de Estrategias de Seguridad de Antel implementó los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones. La investigación del equipo de seguridad determinó que el ataque no vulneró las claves de autenticación de Tuid, ni datos especialmente protegidos de la ciudadanía ni de la empresa, manteniendo la confiabilidad del sistema de firma electrónica avanzada", aclaró la empresa estatal.

En el comunicado, aseguran que la contención fue "inmediata" y que "se aplicaron las medidas correctivas necesarias para detener la actividad ilícita".

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