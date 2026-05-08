Audiencia judicial que discutirá las medidas cautelares de Moisés Martínez se realizará el martes 12

La jueza María Noel Odriozola fijó para el martes 12 de mayo a las 13 horas la audiencia en la que se discutirá si Moisés Martínez permanece en arresto domiciliario o vuelve a prisión, tras la denuncia de incumplimientos de la medida cautelar por parte de la Fiscalía, para el cumplimiento de la condena de 12 años por el homicidio de su padre tras años de agresiones y abusos.

Moisés Martínez recibió el alta médica y psiquiátrica del Hospital Pasteur, de acuerdo a lo informado a la Justicia por la directora del centro de salud, Natalia Silva. Tras dejar el hospital, el joven de 28 años fue traslado a su domicilio, en un complejo de viviendas de Casavalle, donde cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario, según lo dispuso la jueza del caso el 20 de abril.

La fiscal de Homicidios, Sabrina Flores, había solicitado una audiencia para discutir la medida cautelar, ya que considera que Martínez violó al menos tres veces el arresto domiciliario, según los registros de la tobillera electrónica, indicaron fuentes judiciales a Subrayado . En primera instancia, la audiencia había sido fijada para el jueves 7, pero fue suspendida porque Moisés permanecía internado en el Pasteur.

Seguí leyendo Suspenden la audiencia que pretendía revisar las medidas cautelares de Moisés Martínez, que no tiene el alta médica

A la instancia judicial deberán comparecer el cuñado de Martínez, cuya declaración fue propuesta por la defensa, y representantes de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) del Ministerio del Interior para que expliquen en qué consintieron los incumplimientos de Moisés a la medida cautelar de arresto domiciliario.

Moisés Martínez fue condenado el 8 de abril de 2026 a 12 años de prisión por haber matado a su padre el 25 de mayo de 2025. Su defensa apeló y pidió que espere el resultado de la apelación con arresto domiciliario total y tobillera, algo que fue concedido por la Justicia el pasado 20 de abril.

El 1º de mayo, Moisés fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde fue asistido por haber ingerido psicofármacos en un intento de suicidio, según su familia.

Fuentes del caso indicaron que el 20 de abril, cuando la Justicia dispuso el cumplimiento de arresto domiciliario, determinó que sea con doble monitoreo, tobillera electrónica, por un lado, y dispositivo baliza, por el otro.

La tobillera electrónica marca una zona de exclusión más amplia que sí se le pudo colocar, pero en el caso de la baliza, esta marca el límite exacto del domicilio y si la persona sale de la vivienda queda registrado ante la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), no.

En el caso del dispositivo baliza, el domicilio debe contar con la conexión de UTE regularizada, lo que no ocurría en el caso de la vivienda de Martínez. Por tanto, la baliza no se pudo instalar por no contar con el suministro eléctrico en regla, lo que se dio en las últimas horas.