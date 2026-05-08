RECIBÍ EL NEWSLETTER
INSTANCIA SUSPENDIDA ESTA SEMANA

Audiencia judicial que discutirá las medidas cautelares de Moisés Martínez se realizará el martes 12

Tras ser notificada del alta médica y psiquiátrica del Pasteur, la jueza Odriozola fijó la nueva fecha de la instancia judicial, que fue suspendida esta semana, en la que se discutirá si el joven que mató a su padre sigue en domicilio bajo arresto total con tobillera o vuelve a prisión.

moises-martinez-habló-audiencia-apu

La jueza María Noel Odriozola fijó para el martes 12 de mayo a las 13 horas la audiencia en la que se discutirá si Moisés Martínez permanece en arresto domiciliario o vuelve a prisión, tras la denuncia de incumplimientos de la medida cautelar por parte de la Fiscalía, para el cumplimiento de la condena de 12 años por el homicidio de su padre tras años de agresiones y abusos.

Moisés Martínez recibió el alta médica y psiquiátrica del Hospital Pasteur, de acuerdo a lo informado a la Justicia por la directora del centro de salud, Natalia Silva. Tras dejar el hospital, el joven de 28 años fue traslado a su domicilio, en un complejo de viviendas de Casavalle, donde cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario, según lo dispuso la jueza del caso el 20 de abril.

La fiscal de Homicidios, Sabrina Flores, había solicitado una audiencia para discutir la medida cautelar, ya que considera que Martínez violó al menos tres veces el arresto domiciliario, según los registros de la tobillera electrónica, indicaron fuentes judiciales a Subrayado. En primera instancia, la audiencia había sido fijada para el jueves 7, pero fue suspendida porque Moisés permanecía internado en el Pasteur.

Imagen de archivo. Moisés Martínez en audiencia judicial.
Seguí leyendo

Suspenden la audiencia que pretendía revisar las medidas cautelares de Moisés Martínez, que no tiene el alta médica

A la instancia judicial deberán comparecer el cuñado de Martínez, cuya declaración fue propuesta por la defensa, y representantes de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) del Ministerio del Interior para que expliquen en qué consintieron los incumplimientos de Moisés a la medida cautelar de arresto domiciliario.

Moisés Martínez fue condenado el 8 de abril de 2026 a 12 años de prisión por haber matado a su padre el 25 de mayo de 2025. Su defensa apeló y pidió que espere el resultado de la apelación con arresto domiciliario total y tobillera, algo que fue concedido por la Justicia el pasado 20 de abril.

El 1º de mayo, Moisés fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde fue asistido por haber ingerido psicofármacos en un intento de suicidio, según su familia.

Fuentes del caso indicaron que el 20 de abril, cuando la Justicia dispuso el cumplimiento de arresto domiciliario, determinó que sea con doble monitoreo, tobillera electrónica, por un lado, y dispositivo baliza, por el otro.

La tobillera electrónica marca una zona de exclusión más amplia que sí se le pudo colocar, pero en el caso de la baliza, esta marca el límite exacto del domicilio y si la persona sale de la vivienda queda registrado ante la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), no.

En el caso del dispositivo baliza, el domicilio debe contar con la conexión de UTE regularizada, lo que no ocurría en el caso de la vivienda de Martínez. Por tanto, la baliza no se pudo instalar por no contar con el suministro eléctrico en regla, lo que se dio en las últimas horas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ADOLESCENTE DETENIDO

Final feliz: María José recuperó a Darko, su bulldog francés de un año robado en la zona del Parque Rodó
PASO DE LOS TOROS

Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado
OCURRIDOS EN 2024 Y 2025

Adolescente condenado a 10 años de internación en Inisa; filmó torturas, golpes y mutilaciones a una persona
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
SERÁ EN EL ANTEL ARENA

Anunciaron un concierto solidario a beneficio de Gonzalo Moratorio: "Voy a ganar esta batalla", dijo el científico

Te puede interesar

Audiencia judicial que discutirá las medidas cautelares de Moisés Martínez se realizará el martes 12
INSTANCIA SUSPENDIDA ESTA SEMANA

Audiencia judicial que discutirá las medidas cautelares de Moisés Martínez se realizará el martes 12
Presidenta alterna del FNR sobre Moratorio: Si la ministra hubiera accedido a hacer una excepción estaría violando el Tocaf video
"EL ESTADO NO PUEDE HACER EXCEPCIONES"

Presidenta alterna del FNR sobre Moratorio: "Si la ministra hubiera accedido a hacer una excepción estaría violando el Tocaf"
Agustina Pérez, experta en ciberseguridad. video
Agustina pérez, experta en ciberseguridad

Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados

Dejá tu comentario