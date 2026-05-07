Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado

La Policía de Tacuarembó incautó 108 tarjetas de débito que eran utilizadas para retirar dinero en distintos cajeros automáticos de Paso de los Toros.

Uno de los autores, de 26 años, fue condenado por un delito de asociación para delinquir en reiteración real, con reiterados delitos de fraude informáticos agravados, a título de dolo directo y en grado consumado; la pena de 17 meses de prisión la cumplirá en un régimen de libertad a prueba.

Los delincuentes retiraban dinero de cajeros automáticos con tarjetas clonadas, cuyo monto oscilaba los $300.000 y USD600.

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La Dirección de Investigaciones fue alertada de reiteradas maniobras delictivas por parte del representante de una institución financiera.

Personal policial concurrió al lugar de los hechos e identificó al sospecho, un hombre de 26 años procedente de Rivera. El hombre fue detenido y de las investigaciones surgió que no había actuado solo.

Los policías inspeccionaron la vivienda del detenido y encontraron objetos utilizados en las maniobras.

Además de las 108 tarjetas de débito, incautaron herramientas, dispositivos electrónicos, una peluca, entre otros objetos.