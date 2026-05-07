Anunciaron un concierto solidario a beneficio de Gonzalo Moratorio: "Voy a ganar esta batalla", dijo el científico

En junio habrá un concierto solidario a beneficio del científico Gonzalo Moratorio en el Antel Arena. Lo organiza Daecpu y la consigna del espectáculo es "cuando lo necesitamos él estuvo, hoy nos toca a nosotros".

En el anuncio de este jueves participó el propio Moratorio, así como Rafael Radi, uno de los científicos destacados del GACH durante la pandemia del Covid, y el exministro de Salud Pública que los convocó, Daniel Salinas.

Moratorio agradeció el apoyo que recibe. "Me siento un afortunado. Tremendamente afortunado de tener estas personas al lado mío y todo lo que han empujado y han movido muchos de ellos desde el inicio de esta idea. Sé de charlas allá por afuera, por el este, del Pato y Rafael, conversando para ayudar, cuando esto se estaba recién gestando. Sé de la situación del Pato, que su mujer está batallando también contra un glioblastoma".

"Soy un optimista por naturaleza, que creo y tengo la convicción de que voy a ganar esta batalla, que va a ser dura, lo está siendo, llevo dos operaciones en el cerebro en tan solo poco más de 11 meses. Pero acá estoy. Y tengo una fuerza bárbara para que pueda seguir peleando. Por sobre todo por Nati, mi mujer, y por mi hija, que acaba de cumplir cinco meses. Mi primera hija. Son el motor de mi vida y voy a pelear, y voy a meter y vamos a ganar", remarcó el científico.

"Soy un convencido de que el camino es a través de la ciencia. He sido un defensor total de lo que podemos lograr gracias a la investigación científica. Y lo voy a seguir siendo hasta el final de mis días. He tenido la suerte de en ese camino toparme, discutir, ser aconsejado por personas como Daniel, como Rafael, como Carlos Batthyany, como personas que viajaron exclusivamente al Sirio Libanés cuando estaba internado. He tenido la suerte de levantarme y que me digan que va una semana de que estuviste en CTI y estás acá. Y en ese momento había 50% de chance de estar o no estar. A los 10 meses otra vez, como les conté, pero acá estoy, y voy a seguir estando, porque voy a seguir peleando, porque soy un convencido de que esta pelea la voy a y la vamos a ganar", aseguró.

Por su parte, Radi celebró la convocatoria y definió este evento como "un acto de solidaridad, un acto ciudadano".

RAFAEL RADI

"La sociedad civil va a dar una respuesta, seguramente masiva, el 4 de junio en el Antel Arena, y lo miramos desde ese lugar", dijo.

También habló de la amistad con Moratorio y la "pasión por la ciencia" que los une.

El presidente de Daecpu, Alfredo Jaureguiverry, contó que solicitaron el Antel Arena y fue "cedido de inmediato" para el evento.

"Se lo merece Gonzalo. No solo eso. Se habló con el Club Nacional de Fútbol también, que va a ir en la entrada una parte para Gonzalo. También nos han dicho de la gente de Peñarol que quieren hacer una colaboración con Gonzalo. Pero lo principal es que hoy está acá Gonzalo en nuestra casa, que es muy bienvenido. Nosotros en el 21 no pudimos estar en Carnaval. En el 2022, gracias a los presentes que están de un lado de derecha e izquierda mía, se pudo conformar, y Daecpu agradece enormemente y le deseamos de todo corazón la pronta mejora", dijo Jaureguiverry.