Adolescente condenado a 10 años de internación en Inisa; filmó torturas, golpes y mutilaciones a una persona

Un adolescente fue condenado a diez años de internación en el Inisa tras un juicio oral por su participación en dos episodios de "extrema violencia", ocurridos en octubre de 2024 y enero de 2025, informó la Fiscalía.

La sentencia judicial recogió que el adolescente filmó con su celular a una persona que fue retenida durante varias horas y fue sometida a torturas, golpes y mutilaciones. La víctima recibió un disparo en una pierna, sufrió fractura de fémur y lesiones severas. El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2024. El adolescente registró parte de las agresiones mientras amenazaba e insultaba a la víctima. La recuperación de ese material de su teléfono móvil fue clave para demostrar su participación activa en el hecho e identificar a los demás responsables.

En tanto, el 5 de enero de 2025, el adolescente llevó en moto al autor material de los disparos hacia la casa de un hombre que estaba junto a su hija de dos años. La indagatoria pudo determinar que el condenado realizó tareas de vigilancia previas, pasando varias veces por el lugar, antes de facilitar la ejecución. En el ataque a tiros murió el hombre, mientras que la hija sufrió graves heridas.

La Justicia descartó los argumentos de la defensa del adolescente que cuestionaban la solidez de la investigación de la Fiscalía de Adolescentes de 2º turno, a cargo de los fiscales Pablo Rivas y Federico Fascioli. Así como los testimonios presentados por la defensa como coartada por carecer de credibilidad y contrarios con la evidencia científica y audiovisual recolectada en el proceso.

El juez del caso consideró que la gravedad de los hechos, la violencia desplegada y las consecuencias sufridas por las víctimas justificaban la aplicación de la máxima medida socioeducativa privativa de libertad prevista para adolescentes infractores: diez años de internación en Inisa. Fue condenado como autor y coautor de cuatro delitos de privación de libertad especialmente agravado; autor de un delito de lesiones graves agravadas; un delito de homicidio complejo especialmente y muy especialmente agravado por haberse cometido con premeditación, en presencia de menores de edad, y otro homicidio en grado de tentativa; y como coautor de un delito de tráfico de armas de fuego.