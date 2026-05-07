Un adolescente fue condenado a diez años de internación en el Inisa tras un juicio oral por su participación en dos episodios de "extrema violencia", ocurridos en octubre de 2024 y enero de 2025, informó la Fiscalía.
Adolescente condenado a 10 años de internación en Inisa; filmó torturas, golpes y mutilaciones a una persona
Además, llevó en moto al autor material de los disparos hacia la casa de un hombre que estaba junto a su hija de dos años. En el ataque a tiros murió el hombre, mientras que la niñas sufrió graves heridas.
La sentencia judicial recogió que el adolescente filmó con su celular a una persona que fue retenida durante varias horas y fue sometida a torturas, golpes y mutilaciones. La víctima recibió un disparo en una pierna, sufrió fractura de fémur y lesiones severas. El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2024. El adolescente registró parte de las agresiones mientras amenazaba e insultaba a la víctima. La recuperación de ese material de su teléfono móvil fue clave para demostrar su participación activa en el hecho e identificar a los demás responsables.
En tanto, el 5 de enero de 2025, el adolescente llevó en moto al autor material de los disparos hacia la casa de un hombre que estaba junto a su hija de dos años. La indagatoria pudo determinar que el condenado realizó tareas de vigilancia previas, pasando varias veces por el lugar, antes de facilitar la ejecución. En el ataque a tiros murió el hombre, mientras que la hija sufrió graves heridas.
Un adolescente fue baleado en una pierna en un ataque a tiros en Nuevo París; iba en una moto robada
La Justicia descartó los argumentos de la defensa del adolescente que cuestionaban la solidez de la investigación de la Fiscalía de Adolescentes de 2º turno, a cargo de los fiscales Pablo Rivas y Federico Fascioli. Así como los testimonios presentados por la defensa como coartada por carecer de credibilidad y contrarios con la evidencia científica y audiovisual recolectada en el proceso.
El juez del caso consideró que la gravedad de los hechos, la violencia desplegada y las consecuencias sufridas por las víctimas justificaban la aplicación de la máxima medida socioeducativa privativa de libertad prevista para adolescentes infractores: diez años de internación en Inisa. Fue condenado como autor y coautor de cuatro delitos de privación de libertad especialmente agravado; autor de un delito de lesiones graves agravadas; un delito de homicidio complejo especialmente y muy especialmente agravado por haberse cometido con premeditación, en presencia de menores de edad, y otro homicidio en grado de tentativa; y como coautor de un delito de tráfico de armas de fuego.
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