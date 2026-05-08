Presidenta alterna del FNR sobre Moratorio: "Si la ministra hubiera accedido a hacer una excepción estaría violando el Tocaf"

La presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Alicia Ferreira, aseguró este viernes que en lo personal vive con "mucha tristeza" y "mucha conmoción" el caso del científico Gonzalo Moratorio que debió presentar un recurso de amparo para acceder a un medicamento de alto costo para su tratamiento contra un cáncer cerebral, a lo que la Justicia hizo lugar pero fue apelado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el FNR.

Ferreira expresó su admiración por Moratorio y su tristeza por la situación de salud que atraviesa. "Quiero, al igual que todos, que él reciba la medicación que necesita, se siga tratando y pueda mejorar, sin duda", afirmó. Desde el punto de vista institucional compartió la visión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sobre que "el Estado no puede hacer excepciones con una persona, por más que esa persona sea como él".

La presidenta alterna del FNR indicó que en todos los casos se debe cumplir con la normativa. "El Fondo Nacional de Recursos, por ley, no puede comprar, no puede entregar ningún tratamiento que no esté dentro de su cobertura", aseguró. Además, Ferreira remarcó que el MSP no tiene dentro de sus competencias la posibilidad de comprar medicamentos de alto costo. "Si la ministra hubiera accedido a hacer una excepción estaría violando el Tocaf, estaría violando la normativa vigente y, por eso, tanto en este caso como en las 2.000 personas que hicieron amparo el año pasado, el MSP no puede hacer ninguna excepción", remarcó.

Ferreira explicó el aumento anual en la cantidad de recursos de amparo que se presentan de recursos de amparo. En 2018 fueron 200 recursos al año, en 2025 se alcanzó la cifra de 2.120 y entre enero y abril de este año van 750 amparos.

Destacó que por el FNR pasaron 480.000 pacientes a quienes se financió tratamientos de alto costo, cirugías, trasplantes, prótesis, tratamientos de enfermedades raras y todos los tipos de cáncer.

En el caso de los recursos de amparo, se trata de una indicación al paciente de su médico tratante y que en algunos casos el medicamento no está registrado ante el MSP y no se encuentra en el país. Además, eso imposibilita a la autoridad sanitaria a realizar un seguimiento del caso para determinar la evolución del paciente.