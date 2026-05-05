Gobierno presentó estrategia digital que incluye "billetera electrónica" con cédula para usar en trámites

El gobierno presentó este martes su Estrategia de transformación digital en la que el objetivo es que los datos y los trámites del Estado estén concentrados en un mismo espacio, que sea "el data center de Antel", indicó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

La directora de Agesic, Cristina Zubillaga, explicó que funcionará como "una billetera electrónica de uso público, que va a contener la cédula de identidad digital, con todos los estándares de seguridad".

En otras palabras, se trata de una aplicación gratuita, que los uruguayos podrán tener en sus teléfonos celulares para utilizar en diferentes trámites. Además, Zubillaga señaló que "en el transcurso del tiempo, puede ser que se llegue a que otras billeteras que las personas usan para tener sus tarjetas de crédito, puedan incorporar, si son seguras, documentos credenciales del Estado".

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Las autoridades trabajan para que estos documentos digitalizados puedan utilizarse en fronteras con otros países. La cédula de identidad y otros documentos físicos siguen teniendo la misma importancia y validez, pero se suma la alternativa digital "a lo que ya existe".

"Estamos trabajando en lo que es la arquitectura de la nueva plataforma de interoperabilidad que es la que va a permitir en esta nueva etapa compartir los datos en entre los organismos del Estado en forma mucho más eficiente", dijo la directora.

Sobre los plazos, indicó que este año se plantea terminar ese diseño y "después el despliegue de toda la infraestructura va a ser lo que hablamos utilizando infraestructura de Antel".

Sánchez dijo que lo que se busca es "poner a disposición de la ciudadanía tecnologías y herramientas que permitan que su relación con el Estado y las capacidades que tengan de poder llevar adelante trámites sea mucho más asociada a los desafíos del siglo XXI".