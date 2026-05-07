Final feliz: María José recuperó a Darko, su bulldog francés de un año robado en la zona del Parque Rodó

María José recuperó a Darko, su bulldog francés de un año que había sido robado por delincuentes que la amenazaron y la agredieron en la zona del Parque Rodó.

"Cerramos el día con la noticia más maravillosa que podía tener, que volvió la luz a mi vida", celebró la mujer de 60 años, mientras dialogaba con Subrayado y mimaba y besaba a su mascota. "Me devolvió la vida, no tengo otra manera de explicarlo. Yo estoy viva de nuevo", aseguró.

María José agradeció el apoyo que recibió y los mensajes de colaboración para que la historia tuviese un final feliz, también reconoció el trabajo del personal de Investigaciones en su caso.

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Un adolescente, cuya imagen vistiendo un canguro con capucha y con una cuchilla llegó a un grupo de vecinos a través de redes sociales, fue detenido por el robo. El indagado declara ante la Policía en Investigaciones de la Zona Operacional I. María José reconoció al delincuente, al tiempo que la Policía le realizó un seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia hasta lograr su detención.

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Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el adolescente amenazó e hirió a María José con ese cuchillo para robarse a Darko. Ante los investigadores, dijo que robó al perro por 7.000 pesos para comprarse un par de championes. Con ese dato, los policías fueron hasta las viviendas del Padre Cacho, a varios kilómetros de donde fue robado, y logró encontrar al animal. El comprador también declaraba ante la Policía.

Darko volvió sin lesiones y María José podrá dormir después de tres días de vigilia. Esta noche, Darko podrá ocupar toda la cama.