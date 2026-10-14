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PASAR DE 19 INTENDENCIAS A 8 O 9 REGIONES

Da Silva sobre propuesta de Viera: "Es un divague, una cortina de humo de alguien que vive en un mundo paralelo"

Para el legislador blanco, es "agarrado de los pelos" el proyecto del frenteamplista de pasar de 19 intendencias a ocho o nueve regiones. "Es absolutamente impensable cualquier tipo de discusión de estas", indicó.

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"Es un divague, una cortina de humo de alguien que vive en un mundo paralelo", indicó el legislador nacionalista. "A nadie se le ocurre borrar de la faz de la Tierra la condición de maragato, de sanducero, de arachán", agregó.

Para Da Silva, la propuesta "es tan divagante" que "no hay que darle demasiada trascendencia", y apuntó al "típico centralismo del Frente Amplio, que se mira en Montevideo y a partir de ahí, ve la realidad".

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El legislador blanco dijo que es "agarrado de los pelos" el proyecto de Viera y que "es absolutamente impensable cualquier tipo de discusión de estas, más allá de un clamor por el costo del Estado, por bajar los gastos". Si bien compartió la idea de achicar el costo del Estado, manifestó que "el achique del Estado es un debe, un desafío que nosotros tenemos que hacer, ahora no borrando la identidad de los uruguayos".

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