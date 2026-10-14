"Es un proyecto donde gana UTE, gana Uruguay", dijo Cardona sobre inversión y destacó generación de 3.000 empleos

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó la inversión de 5.700 millones de dólares en la construcción de una planta fotovoltaica y un data center.

"Es una inversión histórica en Uruguay", que supera la inversión público-privada en la matriz eléctrica con la construcción de los parques eólicos, que fue de 3.000 millones de dólares, sostuvo. "Es un proyecto presente y un proyecto futuro", que comenzará en la actual administración y continuará en el próximo gobierno, acotó.

El proyecto prevé que la panta de generación solar estará ubicada en Florida y el data center en un primera fase en Canelones y en la segunda fase en San José. Cardona indicó que en la primera fase el cronograma es exhaustivo y tanto Uruguay, como las empresas privadas que participen en la construcción y el inversor Solaria, deberán ser muy metódicos para cumplirlo.

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La estimación de las autoridades es que la primera fase esté finalizada en 2029-2030 y en más de 3.000 puestos de trabajo en la etapa de las obras, y luego quedarán unos 1.500 puestos que quedarán permanentes, vinculados a empleos de calidad, tecnologías de la información y datos, y operación y mantenimiento. Las obras comenzarán en marzo de 2027.

"Con este proyecto ganan todas las partes. Es un proyecto donde gana UTE, gana Uruguay no solo por lo que representa numéricamente y en puestos de trabajo en el interior, sino porque también reafirma una acumulación positiva que tiene en Uruguay" y destacó la infraestructura y la matriz energética del país.

Cardona valoró la estabilidad económica e institucional de Uruguay y la certidumbre del país a nivel internacional para la radicación de los centros de datos. "Eso va a generar una cadena de valor, de trabajo y de conocimiento para toda nuestra población", indicó.

Remarcó el concepto de hub de Uruguay que combina la energía renovable, las capacidades de red y el talento humano con la economía digital. Cardona sostuvo que el data center es cinco veces más grande que el de Google.

Cardona destacó el trabajo del gobierno y de la diplomacia uruguaya, y que este proyecto es el resultado de las misiones oficiales, que logró cerrarse en cinco meses.