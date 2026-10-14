La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó la inversión de 5.700 millones de dólares en la construcción de una planta fotovoltaica y un data center.
"Es un proyecto donde gana UTE, gana Uruguay", dijo Cardona sobre inversión y destacó generación de 3.000 empleos
"Es un proyecto presente y un proyecto futuro", sostuvo la ministra de Industria. La inversión de Solaria será por 5.700 millones de dólares. Se prevé que las obras comiencen en marzo de 2027.
"Es una inversión histórica en Uruguay", que supera la inversión público-privada en la matriz eléctrica con la construcción de los parques eólicos, que fue de 3.000 millones de dólares, sostuvo. "Es un proyecto presente y un proyecto futuro", que comenzará en la actual administración y continuará en el próximo gobierno, acotó.
El proyecto prevé que la panta de generación solar estará ubicada en Florida y el data center en un primera fase en Canelones y en la segunda fase en San José. Cardona indicó que en la primera fase el cronograma es exhaustivo y tanto Uruguay, como las empresas privadas que participen en la construcción y el inversor Solaria, deberán ser muy metódicos para cumplirlo.
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La estimación de las autoridades es que la primera fase esté finalizada en 2029-2030 y en más de 3.000 puestos de trabajo en la etapa de las obras, y luego quedarán unos 1.500 puestos que quedarán permanentes, vinculados a empleos de calidad, tecnologías de la información y datos, y operación y mantenimiento. Las obras comenzarán en marzo de 2027.
"Con este proyecto ganan todas las partes. Es un proyecto donde gana UTE, gana Uruguay no solo por lo que representa numéricamente y en puestos de trabajo en el interior, sino porque también reafirma una acumulación positiva que tiene en Uruguay" y destacó la infraestructura y la matriz energética del país.
Cardona valoró la estabilidad económica e institucional de Uruguay y la certidumbre del país a nivel internacional para la radicación de los centros de datos. "Eso va a generar una cadena de valor, de trabajo y de conocimiento para toda nuestra población", indicó.
Remarcó el concepto de hub de Uruguay que combina la energía renovable, las capacidades de red y el talento humano con la economía digital. Cardona sostuvo que el data center es cinco veces más grande que el de Google.
Cardona destacó el trabajo del gobierno y de la diplomacia uruguaya, y que este proyecto es el resultado de las misiones oficiales, que logró cerrarse en cinco meses.
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