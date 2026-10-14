Presidente Orsi anuncia en minutos inversión en energías renovables, lo hace junto a ministros y empresarios

Yamandú Orsi en Presidencia. Foto: FocoUy (archivo).

La Presidencia de la República convocó a los medios de comunicación para este miércoles a la hora 13 a Torre Ejecutiva, en donde el mandatario Yamandú Orsi hará un anuncio. Así se informó por parte de la secretaría de comunicación de Presidencia.

La convocatoria es a la Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) en plaza Independencia. No se adelantó nada acerca de cuál será el anuncio que hará Orsi, ni sobre qué tema o área de gestión del Poder Ejecutivo.

Subrayado pudo saber sin embargo que el anuncio vincula a varios Ministerios y que tendría relación con una inversión en el país.

En este sentido se confirmó la asistencia al anuncio de los ministros Gabriel Oddone (Economía), Fernanda Cardona (Industria), Lucía Etcheverry (Transporte) y Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores).