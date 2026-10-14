La Presidencia de la República convocó a los medios de comunicación para este miércoles a la hora 13 a Torre Ejecutiva, en donde el mandatario Yamandú Orsi hará un anuncio. Así se informó por parte de la secretaría de comunicación de Presidencia.
Presidente Orsi anuncia en minutos inversión en energías renovables, lo hace junto a ministros y empresarios
El presidente Orsi hará un anuncio hoy a la hora 13, informó Presidencia, que convocó a los medios de comunicación a Torre Ejecutiva.
La convocatoria es a la Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) en plaza Independencia. No se adelantó nada acerca de cuál será el anuncio que hará Orsi, ni sobre qué tema o área de gestión del Poder Ejecutivo.
Subrayado pudo saber sin embargo que el anuncio vincula a varios Ministerios y que tendría relación con una inversión en el país.
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En este sentido se confirmó la asistencia al anuncio de los ministros Gabriel Oddone (Economía), Fernanda Cardona (Industria), Lucía Etcheverry (Transporte) y Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores).
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