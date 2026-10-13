Dos cortes de fibra óptica causan inconvenientes en la conexión a internet de Antel

Dos cortes de la fibra óptica detectados este martes provocaron un enlentecimiento en el servicio de conexión a internet prestado por Antel.

Uno de los cortes fue identificado en ruta 9 y se encuentra en reparación, mientras que otro fue detectado más tarde en la ruta Interbalnearia, próximo a Atlántida, informó a Subrayado la directora de Antel, Laura Raffo.