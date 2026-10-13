Dos cortes de la fibra óptica detectados este martes provocaron un enlentecimiento en el servicio de conexión a internet prestado por Antel.
Dos cortes de fibra óptica causan inconvenientes en la conexión a internet de Antel
Uno de los cortes fue identificado en ruta 9 y se encuentra en reparación, mientras que otro fue detectado más tarde en la ruta Interbalnearia, próximo a Atlántida
Uno de los cortes fue identificado en ruta 9 y se encuentra en reparación, mientras que otro fue detectado más tarde en la ruta Interbalnearia, próximo a Atlántida, informó a Subrayado la directora de Antel, Laura Raffo.
Los usuarios han utilizado sus redes sociales para reflejar el problema en la conectividad a internet.
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Cuatro cortes en la red de fibra óptica provocaron inconvenientes en el servicio de internet de Antel
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