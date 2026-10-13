Pedro Bordaberry llamó "rata rastrera" al director de la Jutep por el Frente Amplio Alfredo Asti

El senador Pedro Bordabery calificó así a Alfredo Asti por enviarle un cuestionario desde la Jutep para saber si un director de un ente público había participado de una reunión con dirigentes políticos.

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry calificó de “rata rastrera” al director de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por el Frente Amplio, Alfredo Asti.

Ocurrió este martes en la sesión del Senado donde Bordaberry pidió que se discuta como asunto político una nota que recibió de Asti con un cuestionario que buscaba saber si el director de un ente público había participado de una reunión de dirigentes políticos. Los directores de entes públicos están inhibidos de hacer política partidaria.

Bordaberry criticó el escrito que recibió de Asti, dijo que no tiene potestad alguna para hacerle ese tipo de cuestionario y contó en sala que la reunión con dirigentes políticos (un asado) fue para celebrar que el diputado colorado Walter Cervini se había recuperado de un accidente de tránsito.

También dijo Bordaberry que hasta el presidente Yamandú Orsi llamó a Cervini preocupado por su accidente.

Y entonces apuntó contra Asti: “El señor Asti, un genio de la maldad y la degradación más grande que se pueda imaginar, resulta que va e investiga eso. Rata rastrera, eso es Asti”.

Tras esto se le cortó el micrófono a Bordaberry y la presidenta del Senado, Carolina Cosse, le advirtió que no podía proferir ese insulto.

Ya sin micrófono se escuchó decir a Bordaberry que Asti “va a tener que responder ante la Justicia”.

La respuesta del Frente Amplio

La senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz tomó la palabra y dijo que fue la Asesoría Jurídica de la Jutep la que elevó un informe a los directores tras una denuncia anónima por esa reunión política de la que habría participado un director de ente público.

Dijo también que Asti firmó el oficio enviado a Bordaberry porque era el director que estaba presente al momento de enviarse el cuestionario al senador.

Y luego apuntó: “En el período pasado tuvimos senadores víctimas de espionaje, si habrá que tener estatura moral y ética para hablar de la defensa de la democracia”.

El escrito que recibió Bordaberry firmado por Asti:

Y la respuesta de Bordaberry a Asti:

Bordaberry le responde a Asti que no contestará sus preguntas, y le dice por qué: "No le escribo para contestar ese interrogatorio. Le escribo para dejar constancia de que no lo haré, y de por qué entiendo que su oficio constituye un hecho de gravedad institucional que no puede pasar en silencio".

"Pongo en su conocimiento, señor Asti, que no responderé el interrogatorio que se me envía. No lo hago por desdén hacia los órganos de control cuya existencia he defendido siempre. Lo hago por respeto a ellos. Para protegerlos de acciones como esta que los desprestigian. Usted no tiene competencia alguna para hacer lo que está haciendo. Un órgano de control que actúa fuera de su competencia deja de controlar y pasa a necesitar ser controlado. Responder su oficio, sería convalidar, con mi firma de Senador de la República, una actuación que la Constitución no autoriza. No puedo ni debo hacerlo", escribe Bordaberry en su respuesta.

Posible denuncia penal

En su respuesta a Asti, Bordaberry advierte que podría denunciarlo por abuso de funciones.

"Le advierto, asimismo, que acciones y conductas de este tipo pueden encuadrar en las figuras previstas en los artículos 162 y 166 del Código Penal: abuso de funciones y usurpación de funciones. Quizás usted, por carecer de formación jurídica no valora debidamente lo que un accionar ilegal y abusivo como el que surge del oficio en cuestión, puede significar en materia de responsabilidad penal. Debiera Usted revisar eso. En especial el accionar de quien lo asiste jurídicamente y debiera conocer las normas de la Constitución de la República que le vedan a la Jutep entender en esta materia. La omisión de hacerlo puede acarrear responsabilidad penal y su falta de formación jurídica, señor Asti, no lo exonera. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Más cuando se está asesorado", dice la nota firmada por el senador colorado.