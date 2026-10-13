Ministerio de Turismo suspendió preventivamente a una agencia de viajes tras denuncias de estafa por parte de clientes

Cerca de 40 personas denunciaron que fueron estafadas por una agencia de viajes. La mayoría de los damnificados asegura que nunca recibieron los pasajes aéreos y que las reservas de hoteles no existieron.

Según supo Subrayado, las víctimas de la maniobra intentan recuperar el dinero que entregaron. Algunos denunciaron lo sucedido ante la Policía. Por estas horas analizan buscar asesoramiento jurídico en conjunto.

Ante esta situación, y luego de recibir decenas de denuncias, el Ministerio de Turismo resolvió la clausura preventiva de la empresa por presuntas irregularidades e incumplimientos. Según confirmaron a Subrayado desde la cartera, el propio ministro Pablo Menoni firmó la resolución.

Las autoridades exhortan a la población a extremar las precauciones al momento de planificar un viaje. Se pide verificar que las agencias estén debidamente habilitadas antes de realizar pagos o transferencias.

Carlos Pera, el presidente de Audavi, dijo que el Ministerio de Turismo hizo lo que había que hacer.

"Desde nuestra asociación lo vemos con mucha preocupación, porque nos salpica a todos, pero eso no significa que estemos todos dentro de una misma bolsa", afirmó y aclaró: "Esta gente ya venía haciendo sus operaciones, primero como Travel Vip, después como Magna Group. El Ministerio de Turismo hizo lo que tenia que hacer, que era intervenir, y el Ministerio de Turismo tiene publicada en su página web todas aquellas agencias que están habilitadas para vender viajes en nuestro país y cabe aclarar y ser enfático que ninguna de estas dos empresas formaban parte de nuestra institución, o sea que no eran asociadas a Audavi".

El especialista en turismo internacional, Sergio Bañales, advirtió por empresarios que incursionan en turismo y toman esto como un negocio financiero.

"Lo que está pasando es que entran nuevos actores a tener agencia de viajes y toman esto como un negocio financiero y no como un negocio de compra y venta de pasajes o de servicios turísticos, y ahí es donde se complica, porque no está en el espíritu de ellos la profesión, no se vende por lo que es el servicio en sí y con la credibilidad que se debe, se vende porque se está haciendo de eso un negocio financiero", explicó.

El principal consejo a la hora de elegir una agencia, es que esté registrada en el Ministerio de Turismo, para poder tener la garantía en caso de estafa o desfalco. "El Ministerio de Turismo exige un seguro y ese seguro permite a los primeros que reclaman, que son los pasajeros, recuperar el dinero".