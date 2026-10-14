Orsi anunció inversión privada de 5.700 millones de dólares en un parque tecnológico de centros de datos y en energía solar

El presidente Orsi anunció una inversión millonaria de la empresa española Solaria, que construirá un parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios, y una red de generación de energía solar que abastecerá a ese parque por 350 megavatios.

En un anunció que hizo con ministros y autoridades de UTE y Antel, además de los empresarios españoles, en el piso 11 de Torre Ejecutiva, el mandatario dijo que la inversión es la más grande de los últimos años.

Serán en total 5.700 millones de dólares que crearán unos 3.000 puestos de trabajo, adelantó el mandatario. Esto durante la etapa de construcción, luego quedarán fijos alrededor de 1.500 empleos.

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La inversión se instalará en régimen de zona franca, de acuerdo a lo que detalla en un comunicado la empresa Solaria.

El presidente señaló que la inversión se instalará en tres departamentos: la generación de energía solar en Florida y el data center primero en Canaleones y luego en San José.

También destacó que la empresa española contratará empresas uruguayas para llevar adelante la inversión completa.

#AHORA | Yamandú Orsi anuncia inversión millonaria en energía.



"Por su monto, es la inversión más grande de la historia reciente", señala el mandatario, frente al gabinete. Más en https://t.co/BmpxVnnKSq pic.twitter.com/qJKbuFqJmx — Subrayado (@Subrayado) October 14, 2026

"Ganar ganar"

La ministra de Industria Fernanda Cardona destacó que con esta inversión "ganan todas las partes". "Gana UTE, gana Uruguay, y reafirma lo que dijo el presidente Orsi de una acumulación positiva".

Cardona se refería así a las inversiones de los últimos años en energía y comunicaciones. Y en cuanto a la inversión, aseguró que "son 5.700 millones de dólares sin contar el equipamiento que lleva adentro la obra".

La ministra destacó que esta inversión se acordó "en apenas cinco meses" y recordó viajes por esta negociación de varios ministros a España.

Cardona calificó la inversión como "histórica" porque "casi triplica" la inversión anterior en parques eólicos y energía renovable.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó generación de más de 3.000 puestos de empleo durante la obra y 1.500 permanentes tras inversión millonaria anunciada por Orsi. "Con este proyecto ganan todas las partes, gana UTE, gana Uruguay", afirmó. Dijo que es cinco veces… pic.twitter.com/mGdkNjnCSW — Subrayado (@Subrayado) October 14, 2026

El comunicado de la empresa Solaria

La empresa española Solaria envió un comunicado a la prensa en el que explica su inversión: “un parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios”, con “una inversión total de 5.700 millones de dólares, la mayor que recibirá Uruguay en su historia”.

“El proyecto, en régimen de zona franca, implica 5.500 millones de dólares en centros de datos. A eso se suman 200 millones para instalar 350 megavatios de generación solar que abastecerán el parque con energía renovable propia”, detalla.

“Solaria Energía y Medio Ambiente es una corporación multinacional española líder en el gestión y generación de energía solar fotovoltaica en el sur de Europa. La compañía cotiza en la bolsa española desde 2007 y forma parte del prestigioso índice IBEX 35 desde el año 2020”, indica el comunicado de la empresa.

“Originalmente nacida como fabricante de paneles solares, la empresa se transformó en 2014 en un generador puro de energía limpia de emisiones (IPP - Independent Power Producer) y gestor de infraestructuras sostenibles”, asegura el comunicado.

La inversión en dos etapas

Solaria indica que la inversión se hará en dos etapas: “La primera fase incluye 200 megavatios de centros de datos y 350 de generación solar. En la segunda se sumarán otros 300 megavatios de centros de datos, con posibilidad de ampliación de generación solar. Las instalaciones se distribuirán en Canelones, San José y Florida”.

En cuanto a los puestos de empleo, la empresa dice que “en la primera etapa, hacia 2029, se crearán 3.100 puestos de trabajo en la construcción: 2.400 en los centros de datos y 700 en los parques fotovoltaicos. Y con el proyecto completo en funcionamiento, se generarán 1.500 puestos de trabajo permanentes”.

Solaria ya está en Uruguay

“Solaria opera en Uruguay desde hace casi una década, con plantas solares en Young (Río Negro) y Mercedes (Soriano) que venden energía a UTE. La compañía fue ubicada en el primer lugar del ranking de crecimiento sostenible que elabora la revista TIME y Statista (edición 2025)”, termina el comunicado