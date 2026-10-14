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NICOLÁS VIERA, MPP

Senador del FA propone eliminar todas las intendencias y crear "ocho o nueve regiones", cada una con su intendente y junta

El senador del FA Nicolás Viera dijo que sustituir las 19 intendencias por ocho o nueve regiones es “una vieja idea de Mujica”. Eso iría de la mano con más municipios.

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Senador del FA Nicolás Viera. 

El senador Nicolás Viera del Frente Amplio (FA) propone eliminar las 19 intendencias actuales y pasar a “ocho o nueve” gobiernos regionales, cada uno con su intendente y su junta departamental.

En rueda de prensa en el Parlamento, el legislador del MPP (oriundo de Colonia) dijo que esto “tiene como base una vieja idea de (José) Mujica, que es la regionalización del país”.

El objetivo, dijo, es tener “mayor eficiencia del Estado en el territorio, pero sin perder la identidad de los diferentes lugares”.

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“No se trata de eliminar o erradicar los departamentos tal cual los conocemos actualmente, sino pensar en que esos territorios sean regionalizados”, explicó, y agregó: “Pensemos en por ejemplo eliminar todos los intendentes, todas las juntas departamentales, lo cual significaría naturalmente un costo menor para el funcionamiento del Estado, y regionalizar en ocho o nueve regiones el país”.

“Y a esas regiones sí asignarles poderes ejecutivos con un intendente y su junta departamental, que establezca de alguna manera un ordenamiento como el que tenemos, con un ejecutivo y un parlamento que controla”, detalló.

Esto sería pasar de 19 intendencias a ocho o nueve, lo que iría de la mano, agregó, de “un mayor nivel de municipalización”, es decir, más municipios en cada departamento.

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