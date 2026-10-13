Cuatro cortes en la red de fibra óptica provocaron inconvenientes en el servicio de internet de Antel.

Dos cortes fueron detectados por la ruta 9, uno por la ruta Interbalnearia a la altura de Atlántida, y uno por la ruta 12, entre Minas y San Ramón, se informó.

Los cortes en la red troncal nacional afectaron la conectividad con la red de internet internacional a la cual Uruguay accede a través de los cables submarinos que llegan a Maldonado.

Antel trabaja en la reparación de las fibras ópticas para restablecer la totalidad de los servicios de internet. Antel informa

Por causas ajenas a la empresa, se registraron cuatro cortes en troncales de fibra óptica que afectan servicios de Internet.

Los equipos técnicos trabajan en la reparación de las fibras ópticas y los servicios afectados ya comenzaron a restablecerse. pic.twitter.com/TNuhk4NSaR — Antel (@AntelDeTodos) October 13, 2026

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