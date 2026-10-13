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ANTEL TRABAJA EN SU RESTABLECIMIENTO

Cuatro cortes en la red de fibra óptica provocaron inconvenientes en el servicio de internet de Antel

Dos cortes fueron detectados por la ruta 9, uno por la ruta Interbalnearia a la altura de Atlántida, y uno por la ruta 12, entre Minas y San Ramón, se informó.

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Cuatro cortes en la red de fibra óptica provocaron inconvenientes en el servicio de internet de Antel.

Dos cortes fueron detectados por la ruta 9, uno por la ruta Interbalnearia a la altura de Atlántida, y uno por la ruta 12, entre Minas y San Ramón, se informó.

Los cortes en la red troncal nacional afectaron la conectividad con la red de internet internacional a la cual Uruguay accede a través de los cables submarinos que llegan a Maldonado.

dos cortes de fibra optica causan inconvenientes en la conexion a internet de antel
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Dos cortes de fibra óptica causan inconvenientes en la conexión a internet de Antel

Antel trabaja en la reparación de las fibras ópticas para restablecer la totalidad de los servicios de internet.

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