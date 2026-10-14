Hubo 238 niños heridos por arma de fuego entre 2023 y 2025: Inddhh busca conformar comando de respuesta inmediata

La Institución de Derechos Humanos (Inddhh) advierte sobre las vulneraciones de los menores de edad en contextos de violencia y plantea una serie de acciones para mejorar la prevención y reparación.

Entre 2023 y 2025, 238 niños fueron heridos por arma de fuego. El dato representa el 73% de los heridos, según el Ministerio del Interior. Muchos terminaron con discapacidades y el Estado no supo nada más respecto de ellos tras su alta hospitalaria.

Estos datos, entre otros, motivaron la concreción de un grupo de trabajo liderado por la Institución de Derechos Humanos en coordinación con múltiples instituciones.

"Caminos que se empiezan a recorrer, vienen por el lado de, y tomándolo con pinzas, no tanto la ausencia del Estado, sino un Estado presente pero que sus respuestas no satisfacen. Es decir: para un niño o un adolescente en el territorio, la escuela muchas veces no es una salida, en términos de futuro, el trabajo muchas veces tampoco es una salida. ¿Por dónde viene el reconocimiento? ¿Por dónde me puedo reconocer? Todos nosotros queremos ser reconocidos de alguna manera, queremos crecer de alguna manera, el tema es hacia adonde, y hay otras salidas que se plantean: las economías ilegales, no solo el narcotráfico, el tema de amenazas, de ocupación de casas. Hay toda una economía ilegal que a veces da más soluciones y respuestas a quien está buscando construirse como persona", explicó la directora del Inddhh, Jimena Fernández Bonelli.

El grupo constituyó un comando de respuesta inmediata para activar protección, protocolos durante operativos policiales y favorecer las denuncias.