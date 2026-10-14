Nueva presidenta del SMU aseguró que concurrirán al Parlamento si son convocados por caso Soledad Barrera

La nueva presidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Clara Niz, dijo este miércoles que si son convocados al Parlamento por el caso de la pediatra Soledad Barrera, fallecida por mala praxis, concurrirán.

Las anteriores autoridades del SMU habían rechazado a principios de mes una invitación de la Comisión de Salud de Diputados para debatir sobre el caso de la médica de 41 años fallecida tras complicaciones por una mala praxis en una intervención quirúrgica.

En ese momento, el SMU dijo que no estaba en su cometido. Niz indicó que la definición del directorio del sindicato se dio antes de su asunción al frente de la gremial médica.

Consideró acertada la decisión, porque aún no se había reunido el nuevo comité ejecutivo. "En mi condición de presidenta, no podía ir a llevar una postura del comité ejecutivo cuando aún no habíamos discutido ese tema", indicó en entrevista en Arriba Gente.

"Si nos volvieran a convocar, como siempre, el sindicato va a dar respuesta como ha dado siempre y el Parlamento es un lugar que nos honra y consideramos que debemos dar respuesta", afirmó.

Niz aclaró que "la postura fue no ir en ese momento". "Iríamos pero, en cuanto a los cometidos, lo tenemos que discutir en el comité ejecutivo, pero no estaría dentro de los cometidos", agregó.

La presidenta del SMU tiene que el caso tiene un aspecto judicial que ya se dirimió con la condena de la anestesista, y otro relativo a la ética, que fue considerado por el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay.