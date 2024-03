Condenaron a los dos policías que estaban detenidos por tráfico de armas

"Había una maniobra", afirmó Iglesias tras la audiencia, y puntualizó que la ley no prevé un agravante por que los imputados sean policías. No se pudo determinar a qué bandas fueron vendidas las municiones y los cargadores. "Se negociaban municiones pero no surge el nombre (de la banda de Los Albín en Villa Española)", dijo el fiscal.