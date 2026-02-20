Hubo dos ataques a tiros contra policías de Investigaciones en la madrugada en Montevideo

Dos ataques a tiros contra policías de Investigaciones de Zona III se registraron en la madrugada de este viernes en Flor de Maroñas y Peñarol , en Montevideo . Los efectivos se desplazaban en vehículos sin identificación policial.

El primer ataque ocurrió sobre las 03:00 en la esquina de Sebastopol y Ruben Darío, en Flor de Maroñas. Un auto de Investigaciones llegó al lugar por disparos y, enseguida, un hombre vestido de delivery disparó contra los policías.

Los efectivos respondieron con siete disparos y se retiraron para solicitar apoyo. Luego regresaron y registraron a algunas de las personas que estaban en la zona, quienes dijeron desconocer lo ocurrido. No hubo heridos.

Otro caso en Peñarol.

Horas después, pasadas las 4:00, se produjo el otro ataque en Máximo Santos esquina Logroño, en el barrio Peñarol. Policías de Investigaciones de la zona operacional 3 patrullaban por un robo en el interior de un camión en la zona de Máximo Santos cuando, al llegar a esa calle, cinco personas que estaban frente a una vivienda comenzaron a disparar contra el auto en el que se trasladaban. Utilizaron al menos dos armas.

Dentro del vehículo iban tres efectivos, que repelieron la agresión. Enseguida, los atacantes corrieron hacia el interior de la casa, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Ningún efectivo resultó lesionado. El vehículo recibió dos impactos de bala: uno en un vidrio trasero y otro en la manija de una puerta.

Minutos después salió de la vivienda un hombre de 45 años con un disparo en la pierna, producto del intercambio de disparos. No tiene antecedentes penales pero sí varias indagatorias. Fue detenido y trasladado a un centro de salud para asistir la herida en la pierna izquierda; está fuera de peligro.

Tras la detención, una mujer autorizó el ingreso de los policías a la casa, pero los involucrados ya habían escapado con las armas. Se cambiaron de ropa y las prendas que dejaron fueron incautadas.

Policía Científica trabajó en el relevamiento de la escena e incautó varios casquillos de bala, además de periciar el vehículo policial y el lugar donde estaban los hombres armados. Ambos casos continúan bajo investigación.