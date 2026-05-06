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LA TOBILLERA FUE CLAVE

Condenaron a 2 años y 2 meses a mujer que denunció falsamente a su novio por abuso sexual

La mujer de 31 años fue encontrada por la Policía en las inmediaciones de ruta 5 y Camino Luis Eduardo Pérez, próximo a la UAM. La abogada del hombre, Sandra Salamó, dijo a Subrayado que la tobillera colaboró para probar la inocencia de su defendido.

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La Justicia condenó a una mujer de 31 años tras denunciar falsamente a su novio por abuso sexual; deberá cumplir 2 años y 2 meses de prisión.

En esos momentos, llamó la atención de los investigadores que el hombre-exnovio- tenía una denuncia previa por violencia doméstica y portaba una tobillera electrónica.

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La Policía pudo comprobar que el hombre no había estado en el lugar señalado por la denunciante.

La abogada del hombre, Sandra Salamó, dijo a Subrayado que la mujer movilizó a cientos de funcionarios policiales y utilizó dispositivos de rastreo, hizo abandono de ellos, mientras que en otras víctimas no tenían para su protección. "Estas son las cosas que el sistema tiene que solucionar y resolver de forma inmediata", apuntó.

Con respecto a su defendido, Salamó relató que perdió su libertad de movimiento, estuvo con tobillera electrónica y este dispositivo colaboró para probar su inocencia.

"Cuando hay seguridad de que existe una denuncia falsa y que no se cometió determinada conducta, la tobillera electrónica te salva la vida. Hoy está contento, está feliz, está tratando de retomar su vida, de todas formas el daño ya se causó y eso va a llevar un buen tiempo para poder recuperar toda su vida", indicó.

ABOGADA DAÑOS

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