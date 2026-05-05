El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes.
Inumet emitió una doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes
En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.
En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.
ADVERTENCIA NARANJA
- Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
- Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
- Salto: Albisu, Arapey, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
- Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Mercedes y Villa Soriano.
ADVERTENCIA AMARILLA
- Artigas: Sequeira.
- Colonia: Florencio Sánchez, Miguelete y Ombúes de Lavalle.
- Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.
- Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.
- Florida: Goñi.
- Paysandú: Tambores.
- Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Rincón de Valentín.
- Soriano: Cardona, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso y Santa Catalina.
- Tacuarembó: Achar, Arerunguá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Próxima actualización a las 20:45 horas.
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