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Inumet emitió una doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes

En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

Lluvias en los próximos días. Foto: archivo FocoUy

Lluvias en los próximos días. Foto: archivo FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes.

En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

ADVERTENCIA NARANJA

  • Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
  • Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
  • Salto: Albisu, Arapey, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
  • Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Mercedes y Villa Soriano.

ADVERTENCIA AMARILLA

  • Artigas: Sequeira.
  • Colonia: Florencio Sánchez, Miguelete y Ombúes de Lavalle.
  • Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.
  • Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.
  • Florida: Goñi.
  • Paysandú: Tambores.
  • Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Rincón de Valentín.
  • Soriano: Cardona, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso y Santa Catalina.
  • Tacuarembó: Achar, Arerunguá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Próxima actualización a las 20:45 horas.

Foto: FocoUy.
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