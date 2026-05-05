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Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y deberá declarar el miércoles

El siniestro ocurrió en la zona del puente Sacra, de Paysandú. Trabaja Policía y personal médico en el lugar.

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Un auto volcó en Paysandú y murió un niño de 8 años que iba dentro.

El siniestro ocurrió este martes, sobre las 16:00 horas, en la zona cercana al puente del arroyo Sacra, de la ciudad de Paysandú.

El auto era conducido por el padre del niño, un hombre de 44 años, y, por causas a establecer, chocó contra un terraplén del puente, volcó en una curva del lugar, por la calle continuación avenida Independencia y el niño salió despedido, según información primaria.

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Trabaja en la escena personal policial y emergencia médica, que constató la muerte del niño. El hombre fue trasladado con lesiones y Fiscalía ordenó que permanezca detenido para ser conducido a Fiscalía este miércoles por la mañana.

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