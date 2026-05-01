Una joven de 25 años fue baleada en la cabeza durante un ataque a tiros ocurrido sobre las 18:30 de este viernes en Cruz de Carrasco. Sobre las 20:00, el diagnóstico indicaba que la víctima tenía muerte cerebral, dijeron fuentes policiales a Subrayado.
Joven de 25 años baleada en la cabeza en Cruz de Carrasco tiene muerte cerebral; incautan más de 20 casquillos
La víctima tiene 25 años. El ataque a tiros ocurrió en la calle Antonio Pereira y Juan Agazzi, donde fueron incautados más de 20 casquillos.
La mujer, sin antecedentes penales, fue trasladada por un vecino en su vehículo a una policlínica.
En el lugar, la Policía encontró más de 20 casquillos de calibre 9 milímetros a lo largo de más de media cuadra. Los investigadores presumen que se utilizó una pistola Glock modificada para aumentar su capacidad de disparo.
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Según la información primaria, los tiradores se desplazaban en un auto.
En la escena trabajó personal de Investigaciones de zona 2, Policía Científica y el Departamento de Homicidios.
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