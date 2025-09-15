Discutió con su compañero de trabajo y lo mató: fue enviado a prisión preventiva en Pando

Un hombre fue imputado este lunes por el homicidio de un joven de 24 años, cometido en la mañana del sábado en un horno de ladrillos del barrio Talar, en Pando , Canelones.

La víctima y el imputado mantuvieron una discusión y este último tomó un arma de fuego y le disparó en el pecho. Si bien el herido fue trasladado al hospital de Pando, murió minutos más tarde.

El fin de semana el Departamento de Homicidios recibió información sobre dónde pudiera estar el sospechoso. Policías de la Dirección de Aviación sobrevolaron la zona con un helicóptero y observaron al hombre en un monte. Fue rodeado por policías en tierra y llevado ante la Justicia.

El sospechoso, que cuenta con antecedentes penales, fue imputado con prisión preventiva por 90 días, por los delitos de homicidio y tráfico interno de armas. En ese lapso la Fiscalía lo seguirá investigando y la Justicia fallará de forma definitiva.

Este fue uno de los dos homicidios que ocurrieron en menos de 24 horas en Pando. El otro ocurrió en el barrio Estadio en la tarde del viernes. Tras un ataque a tiros contra una vivienda de José Pedro Varela y Diamante, un hombre de 31 años recibió un disparo que le causó la muerte. El autor ya fue identificado pero está prófugo.