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Cinco personas murieron este fin de semana en accidentes de tránsito: cuatro de ellas iban en moto

Los accidentes de tránsito ocurrieron en Canelones, San José, Montevideo y Rocha.

Fotos: Policía Caminera. Cuatro víctimas iban en motos, una en auto.

Fotos: Policía Caminera. Cuatro víctimas iban en motos, una en auto.

Fotos: Policía Caminera. Cuatro víctimas iban en motos, una en auto.

Cinco personas murieron este fin de semana en accidentes de tránsito ocurridos en Canelones, San José, Montevideo y Rocha. Cuatro de las víctimas viajaban en moto y una en auto.

Uno de los accidentes ocurrió el domingo en el kilómetro 18 de la ruta 107, en Canelones. Una camioneta que transportaba dos tanques con miel los perdió y los recipientes cayeron sobre la calzada. Impactaron contra una moto que venía de frente, cuyos ocupantes sufrieron heridas leves. Luego, otra moto con dos personas que circulaba en el mismo sentido que la camioneta chocó desde atrás. El conductor de la moto, de 54 años, y su acompañante, de 53, murieron en el lugar.

Otro accidente fatal ocurrió en Arazatí, en el departamento de San José. Un auto cayó por las barrancas y como consecuencia una mujer murió, mientras que dos hombres resultaron heridos.

Foto cedida a Subrayado. Moto que era conducida por el niño en ruta 6.
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El sábado también se registró otro accidente en el kilómetro 43.500 de la ruta 102, casi César Mayo Gutiérrez, en Montevideo. Una moto fue atropellada por un camión y murió una mujer de 53 años que viajaba como acompañante.

El conductor de la moto, un hombre de 51 años, resultó politraumatizado moderado y fue derivado al hospital Maciel. El camionero fugó del lugar tras el choque.

En Castillos, en el departamento de Rocha, murió un hombre de 57 años que participaba de entrenamientos de motos durante la preinauguración de una pista ubicada detrás de la cancha del club Nacional de esa ciudad.

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