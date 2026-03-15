Tragedia en Castillos: participaba de un entrenamiento en moto, sufrió un accidente y falleció al llegar al hospital

Murió un hombre de 57 años que participaba de un entrenamiento en moto en una pista de Castillos , en el departamento de Rocha.

El hecho ocurrió este domingo sobre la hora 15.00 detrás de la cancha del Club Nacional de dicha ciudad.

Información a la que accedió Subrayado indica que habría sufrido un accidente en esa competencia y que se trataba de la preinauguración de dicha pista.

El hombre fue trasladado en una ambulancia al hospital local, pero falleció al llegar.

No se radicó la denuncia.