Murió un hombre de 57 años que participaba de un entrenamiento en moto en una pista de Castillos, en el departamento de Rocha.
Tragedia en Castillos: participaba de un entrenamiento en moto, sufrió un accidente y falleció al llegar al hospital
Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre de 57 años se encontraba en la preinauguración de una pista. No se radicó la denuncia correspondiente.
El hecho ocurrió este domingo sobre la hora 15.00 detrás de la cancha del Club Nacional de dicha ciudad.
Información a la que accedió Subrayado indica que habría sufrido un accidente en esa competencia y que se trataba de la preinauguración de dicha pista.
El hombre fue trasladado en una ambulancia al hospital local, pero falleció al llegar.
No se radicó la denuncia.
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