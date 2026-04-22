Choque entre un auto y una moto dejó a un hombre de 30 años muerto en Punta de Rieles

Un hombre de 30 años, conductor de una moto, murió en la tarde de este martes al sufrir un accidente de tránsito en Avenida Punta de Rieles y Camino Delfín, en Punta de Rieles.

El choque fue entre un auto y una moto. El conductor del auto declaró a la Policía que circulaba por la avenida, hacia Camino Maldonado, intentó rebasar a un auto y no se dio cuenta que en el mismo sentido circulaba una moto realizando la misma maniobra. Afirmó que no pudo evitar el accidente.