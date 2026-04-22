Un hombre de 30 años, conductor de una moto, murió en la tarde de este martes al sufrir un accidente de tránsito en Avenida Punta de Rieles y Camino Delfín, en Punta de Rieles.
Choque entre un auto y una moto dejó a un hombre de 30 años muerto en Punta de Rieles
El conductor del auto dijo que quiso rebasar un auto y no se dio cuenta que, en el mismo sentido, venía un motociclista haciendo la misma maniobra.
El choque fue entre un auto y una moto. El conductor del auto declaró a la Policía que circulaba por la avenida, hacia Camino Maldonado, intentó rebasar a un auto y no se dio cuenta que en el mismo sentido circulaba una moto realizando la misma maniobra. Afirmó que no pudo evitar el accidente.
En la escena trabajó la Policía Científica y la Fiscalía aguarda por resultado de pericias para determinar eventuales responsabilidades.
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