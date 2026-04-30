Defensa de Moratorio presentó recurso de amparo por medicamento de alto costo; la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Gonzalo Moratorio presentó el recurso de amparo contra el Ministerio de Salud Pública (MSP), para que el científico pueda acceder a un medicamento en su tratamiento contra el cáncer, que le fue negado por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y la cartera.

El lunes, a las 13:00 horas, se conocerá la sentencia de la Justicia.

El abogado Martín Frustaci explicó que este jueves presentaron evidencia y que declaró el médico tratante de Moratorio. “Básicamente, si no hay tratamiento, no hay Moratorio”, dijo.

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“Gonzalo ha transitado este proceso con una entereza realmente admirable. Nosotros primero hicimos las peticiones administrativas como cualquier otra persona, hicimos todo un proceso”, detalló el otro abogado, Rodrigo Rolón.

“El informe del médico tratante fue concluyente en este aspecto, dando cuenta de que el fármaco en él ya ha funcionado, la terapéutica médica fue correcta. Ha logrado detener el avance de forma significativa y por eso la importancia de que se acoja esta pretensión que reclamamos y que se le suministre en la menor brevedad posible”, añadió el abogado.

Si la sentencia del lunes es favorable para el paciente y el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos resultan condenados, tienen 24 horas para suministrar el medicamento. “Es realmente una cuestión de salud y un derecho constitucional lo que se está reclamando aquí”, remarcó Rolón.

Moratorio concurrió este jueves a la audiencia, donde al retirarse agradeció el apoyo de las personas a lo largo de este recorrido para luchar por su salud.

También se refirió a sus abogados, “que dejaron la piel en la cancha, defendiendo una causa que creemos es más que justa”.

“Siempre pienso que se va a revertir esta situación. Vamos a revertirla, a ganar, a superar esto. Es difícil, dificilísimo, pero lo vamos a lograr”, indicó.