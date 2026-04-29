Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia

Ancap detectó este miércoles una pérdida de petróleo en el oleoducto que transporta hidrocarburo desde José Ignacio hasta la refinería de La Teja. Fue a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia.

Si bien se trató de una pequeña pérdida se detuvo el bombeo de crudo hacia la refinería y personal técnico de Ancap concurrió al lugar para controlar la pérdida y realizar las tareas de reparación correspondientes.

El hidrocarburo fue contenido en el área afectada y se trabaja en la remoción del material y en la restauración del suelo comprometido, se informó.

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Ancap trabaja en la reparación de la avería para retomar la operación normal y en la evaluación de las causas del hecho. Una vez culminada la reparación, se hará un seguimiento y monitoreo para verificar las condiciones del entorno y acompañar las acciones de recuperación.

La empresa petrolera realiza el mantenimiento preventivo del ducto en varios sectores, priorizando los puntos más sensibles de la estructura, incluyendo el área afectada. Ancap informó de lo ocurrido al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), Ministerio de Ambiente e Intendencia de Maldonado.