Motociclista y acompañante murieron tras caída de tanques de miel de un camioneta y chocar, en ruta 107

Un motociclista y su acompañante murieron este domingo en ruta 107, a la altura del kilómetro 18, en el departamento de Canelones.

El hombre de 54 años falleció en el lugar junto a su acompañante de 53.

Una camioneta que circulaba de este a oeste (hacia la ciudad de Canelones) y por causas que se desconocen, perdió dos tanques de miel que eran transportados en la caja del vehículo, ocasionado la caída de una moto que circulaba en sentido contrario con dos ocupantes, uno de ellos resultó lesionado.

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Otra moto que circulaba en el mismo sentido de la camioneta, colisionó en la parte trasera de la misma falleciendo sus dos ocupantes.

La camioneta era conducida por un hombre de 76 años, quien resultó ileso y cuya espirometría arrojó resultado negativo.

La primera moto era conducida por un hombre de 32 años, quien resultó ileso y la espirometría arrojó resultado negativo. Su acompañante, de 28 años, resultó lesionada y diagnosticada como “politraumatizada; fue trasladada a CRAMI Las Piedras.