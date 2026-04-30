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Ómnibus cruzó semáforo en rojo en Camino Maldonado y atropelló a una adolescente, que está grave

Una filmación a la que accedió Subrayado muestra que el conductor del ómnibus cruzó con semáforo en rojo. Luego, varias personas quisieron golpear al chofer, que salió corriendo y fue asistido en la Seccional 25.

Video cedido a Subrayado muestra que el ómnibus avanza mientras peatones tenían habilitado el cruce.

Video cedido a Subrayado muestra que el ómnibus avanza mientras peatones tenían habilitado el cruce.

Video cedido a Subrayado muestra que el ómnibus avanza mientras peatones tenían habilitado el cruce.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.&nbsp;

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 

Una adolescente de 17 años se encuentra internada en grave estado luego de que fue atropellada por el conductor de un ómnibus, antes de las siete de la mañana de este jueves en Camino Maldonado y Osvaldo Cruz, barrio Flor de Maroñas.

En una filmación de cámara de seguridad a la que accedió Subrayado se observa que el vehículo cruza el semáforo en rojo.

El ómnibus circulaba con pasaje por Camino Maldonado y chocó a la menor, que cruzaba con su madre a pocos metros de la esquina.

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Tras el choque, el conductor del ómnibus quedó en shock y varias personas quisieron golpearlo, por lo que comenzó a correr. Entre esas personas estaba el padre de la adolescente, que concurrió al lugar.

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La madre de la adolescente resultó ilesa, al igual que el chofer, que ahora se encuentra en la Seccional 25.

El ómnibus de Coetc circulaba con destino a Peñarol (línea 405). Ninguno de los pasajeros resultó herido.

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