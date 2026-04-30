RECIBÍ EL NEWSLETTER
DÍA DE LOS TRABAJADORES

Últimas salidas de los ómnibus previo al 1 de Mayo y desvíos en el tránsito en Montevideo: los detalles

En el taxi habrá merma de vehículos en la capital del país. Los trabajadores realizan paro de 24 horas.

omnibus-por-18-de-julio-transporte-buses

La Intendencia de Montevideo informó que este jueves, a las 19:00 horas, serán las últimas salidas de los ómnibus del transporte urbano, por el Día de los Trabajadores.

La circulación retomará la normalidad en las primeras frecuencias del sábado 2 de mayo.

libertad asistida para una adolescente por amenazas en centro educativo de montevideo
Seguí leyendo

Libertad asistida para una adolescente por amenazas en centro educativo de Montevideo

Además, la comuna informó sobre los desvíos que se producirán en la zona del Palacio Legislativo, por el acto del PIT-CNT en la plaza 1º de Mayo.

El desvío es en Av. Libertador entre R. Escobar y Valparaíso, hasta la madrugada del sábado. Líneas hacia el centro: 151, 155, 169, 402, D5 van por Av. de las Leyes, Yaguarón, La Paz/ Cerro Largo a sus rutas habituales.

Las líneas hacia Av. De las Leyes van por Libertador, Galicia, Ejido, Miguelete, Hno. Damasceno, Yaguarón, Av. De las Leyes a sus rutas habitual.

En este tramo, las paradas suspendidas son las de Av. del Libertador desde La Paz hasta Av. De las Leyes. Las paradas de Yaguarón serán las transitorias que se retome la normalidad.

En el taxi, el sindicato para durante 24 horas el viernes.

Temas de la nota

Lo más visto

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
MALDONADO

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
flor de maroñas

Ómnibus cruzó semáforo en rojo en Camino Maldonado y atropelló a una adolescente, que está grave
NUEVAS TARIFAS

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
SISTEMA PREVISIONAL

Gobierno estima que 30% de los trabajadores se podría beneficiar de una jubilación anticipada a los 60 años
ONE618

Grupo financiero advierte consecuencias negativas para Uruguay por propuestas del Diálogo Social

Te puede interesar

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
NUEVAS TARIFAS

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
Defensa de Moratorio presentó recurso de amparo por medicamento de alto costo; la sentencia se conocerá el lunes video
CAUSA CONTRA EL MSP Y FNR

Defensa de Moratorio presentó recurso de amparo por medicamento de alto costo; la sentencia se conocerá el lunes
Últimas salidas de los ómnibus previo al 1 de Mayo y desvíos en el tránsito en Montevideo: los detalles
DÍA DE LOS TRABAJADORES

Últimas salidas de los ómnibus previo al 1 de Mayo y desvíos en el tránsito en Montevideo: los detalles

Dejá tu comentario