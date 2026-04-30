Últimas salidas de los ómnibus previo al 1 de Mayo y desvíos en el tránsito en Montevideo: los detalles

La Intendencia de Montevideo informó que este jueves, a las 19:00 horas, serán las últimas salidas de los ómnibus del transporte urbano, por el Día de los Trabajadores.

La circulación retomará la normalidad en las primeras frecuencias del sábado 2 de mayo.

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Además, la comuna informó sobre los desvíos que se producirán en la zona del Palacio Legislativo, por el acto del PIT-CNT en la plaza 1º de Mayo.

El desvío es en Av. Libertador entre R. Escobar y Valparaíso, hasta la madrugada del sábado. Líneas hacia el centro: 151, 155, 169, 402, D5 van por Av. de las Leyes, Yaguarón, La Paz/ Cerro Largo a sus rutas habituales.

Las líneas hacia Av. De las Leyes van por Libertador, Galicia, Ejido, Miguelete, Hno. Damasceno, Yaguarón, Av. De las Leyes a sus rutas habitual.

En este tramo, las paradas suspendidas son las de Av. del Libertador desde La Paz hasta Av. De las Leyes. Las paradas de Yaguarón serán las transitorias que se retome la normalidad.

En el taxi, el sindicato para durante 24 horas el viernes.