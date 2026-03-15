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SINIESTRO FATAL

Mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caída de vehículo desde las barrancas de Arazatí, en San José

El siniestro fatal ocurrió este domingo en el departamento de San José. Policía y Prefectura trabajan para determinar las circunstancias del hecho.

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Un mujer murió y dos personas resultaron heridas tras la caída de un vehículo desde las barrancas de Arazatí, en el departamento de San José.

En el lugar trabajan efectivos de Prefectura Nacional Naval.

Según informó Mora Contenidos, hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

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