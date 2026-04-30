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Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo

La nafta Súper 95 pasa de $ 82,27 a $ 88,03, el gasoil 50S: pasa de $ 50,63 a $ 57,72, y el supergás: pasa de $ 94,64 a $ 101,26. La recarga de 13 kilos pasa de $ 1.230,32 a $ 1.316,38, sube $ 86.

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El Poder Ejecutivo estableció un aumento en el precio de los combustibles de 7% para la nafta y el supergás y de 14% a partir del 1º de mayo.

Los nuevos precios son:

Nafta Súper 95: pasa de $ 82,27 a $ 88,03.

gobierno anuncia hoy el aumento de los combustibles que regira en mayo
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Gobierno anuncia hoy el aumento de los combustibles que regirá en mayo

Gasoil 50S: pasa de $ 50,63 a $ 57,72.

Supergás: pasa de $ 94,64 a $ 101,26 (la recarga de 13 kilos pasa de $ 1.230,32 a $ 1.316,38, sube $ 86).

El gobierno sostiene en un comunicado que ha resuelto realizar ajustes menores a los valores de referencia para amortiguar el impacto de la suba en la población y la actividad económica.

De acuerdo al último informe de la Ursea, los precios de referencia eran 11% superiores para la nafta Súper 95, de 46% para el gasoil 50S, y de 12% para el supergás, que si se hubiese resuelto aplicarlos deberían subir los precios a $ 91,40, $ 73,73, $ 106,45, respectivamente.

Los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería recuerdan que los combustibles aumentaron 7% en abril en el marco de la estrategia del gobierno uruguayo de amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. Esa estrategia posicionó al país como una de las economías de menor impacto en la región y en el mundo.

Gacetilla de prensa - Ajuste mayo

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