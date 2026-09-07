Casi cuatro años de prisión para un delincuente que fue perseguido en Casavalle y le incautaron un arma de la Policía

La Justicia condenó con prisión a un delincuente de 19 años que, en la noche del jueves, fue perseguido por la Policía y se le incautó una pistola Glock que pertenecía al Ministerio del Interior .

El joven deberá cumplir 3 años y 8 meses de cárcel por los siguientes delitos: porte y tenencia de armas de fuego en espacio público en concurso formal, porte y tenencia de armas de fuego alteradas para aumentar su capacidad de daño, y disparo de arma de fuego. Todos en reiteración real con un delito de receptación y un delito de desacato agravado.

En la noche del jueves, la persecución se inició porque, pasadas las 23:00, hubo una intensa balacera en Unidad Casavalle donde la noche anterior había sido asesinado un joven de 25 años .

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Algunos vecinos registraron parte de los disparos que ocurrieron durante varios minutos, en ráfaga y con varias armas. Los policías que patrullaban la zona fueron alertados por el sistema Shotspotter sobre que las detonaciones provenían del cruce de la senda 8 y la senda 19.

Según pudo reconstruir Subrayado, la Policía se desplegó por varias zonas de Unidad Casavalle, donde hubo corridas por calles y techos.

En Gustavo Volpe y Senda 21 los policías persiguieron al ahora condenado que iba armado corriendo, subió al techo de una casa, intentó esconderse en otra pero no pudo ingresar. Finalmente se tiró al piso y fue detenido.

Llevaba consigo una pistola Glock con nueve municiones y un cargador de pistola extensible. Todo fue incautado. La pistola pertenecía al Ministerio del Interior, era robada y estaba requerida.

El caso fue trabajado por investigadores de la zona operacional III. No se reportaron personas lesionadas tras la intensa balacera.