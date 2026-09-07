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tras tiroteo

Casi cuatro años de prisión para un delincuente que fue perseguido en Casavalle y le incautaron un arma de la Policía

La persecución del jueves se desarrolló, incluso, por los techos de algunas casas en Casavalle. El condenado, de 19 años, ya tenía antecedentes penales.

Foto: Arma Glock de la Policía incautada al delincuente en Casavalle.

Foto: Arma Glock de la Policía incautada al delincuente en Casavalle.

El joven deberá cumplir 3 años y 8 meses de cárcel por los siguientes delitos: porte y tenencia de armas de fuego en espacio público en concurso formal, porte y tenencia de armas de fuego alteradas para aumentar su capacidad de daño, y disparo de arma de fuego. Todos en reiteración real con un delito de receptación y un delito de desacato agravado.

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Algunos vecinos registraron parte de los disparos que ocurrieron durante varios minutos, en ráfaga y con varias armas. Los policías que patrullaban la zona fueron alertados por el sistema Shotspotter sobre que las detonaciones provenían del cruce de la senda 8 y la senda 19.

Según pudo reconstruir Subrayado, la Policía se desplegó por varias zonas de Unidad Casavalle, donde hubo corridas por calles y techos.

En Gustavo Volpe y Senda 21 los policías persiguieron al ahora condenado que iba armado corriendo, subió al techo de una casa, intentó esconderse en otra pero no pudo ingresar. Finalmente se tiró al piso y fue detenido.

Llevaba consigo una pistola Glock con nueve municiones y un cargador de pistola extensible. Todo fue incautado. La pistola pertenecía al Ministerio del Interior, era robada y estaba requerida.

El caso fue trabajado por investigadores de la zona operacional III. No se reportaron personas lesionadas tras la intensa balacera.

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