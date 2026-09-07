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Tercer sospechoso arrestado

Detienen a un nuevo sospechoso por el triple homicidio de mayo en una boca de drogas en el Cerro

El detenido tiene 39 años y tres antecedentes penales. Otros dos detenidos por el caso habían viajado a Argentina, fueron detenidos e imputados.

Foto: Subrayado. Boca de drogas tapiada en el Cerro.

Foto: Subrayado. Boca de drogas tapiada en el Cerro.

La Policía detuvo a un nuevo sospechoso por el triple homicidio ocurrido el 24 de mayo en una boca de drogas en el Cerro. Es un hombre de 39 años con tres antecedentes penales, quien había sido identificado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y estaba requerido.

Según información a la que accedió Subrayado, el arresto fue realizado en la madrugada de este lunes, por parte de efectivos de Unatem.

Es el tercer detenido por el triple crimen; los otros dos —de 18 y 19 años— habían viajado a Buenos Aires, donde fueron detenidos y luego la Justicia uruguaya los imputó con prisión preventiva mientras sigue la investigación en su contra.

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El homicidio múltiple fue dentro de una casa que funcionaba como boca de drogas, en calle Egipto, esquina Estados Unidos. Las víctimas fueron dos hombres, de 23 y 29 años, y una mujer de 35. Otras dos personas resultaron entonces heridas de gravedad.

El día siguiente a los homicidios, la Policía realizó allí un allanamiento. Esa casa formaba parte de una red de bocas que también fueron allanadas en el Cerro. Durante esos procedimientos, la BDA detuvo a cuatro personas y tres de ellas fueron condenadas.

Los investigadores presumen que esa boca de drogas pertenecía a Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito y medio hermano de Betito Suárez, quien fue trasladado esa semana desde el Penal de Libertad hacia la Unidad 25 de máxima seguridad en el ex Comcar.

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