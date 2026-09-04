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numerosos disparos

Intensa balacera derivó en persecución policial y el arresto de un joven armado en Casavalle

El joven de 19 años, con antecedentes penales, fue arrestado cuando llevaba consigo una pistola Glock con nueve municiones y un cargador de pistola extensible. Subrayado accedió a un audio donde se escucha parte de los disparos.

Subrayado accedió a un audio donde se escucha parte de los disparos.

Foto: Arma Glock de la Policía incautada al detenido.

Foto: Arma Glock de la Policía incautada al detenido.

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Algunos vecinos registraron parte de los disparos que ocurrieron durante varios minutos, en ráfaga y con varias armas. Los policías que patrullan en la zona fueron alertados por el sistema Shotspotter sobre que las detonaciones provenían del cruce de la senda 8 y la senda 19.

Según pudo reconstruir Subrayado, la Policía se desplegó por varias zonas de Unidad Casavalle, donde hubo corridas por calles y techos.

Foto: Subrayado, archivo. Policía en el Hospital del Cerro.
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En Gustavo Volpe y Senda 21 los policías persiguieron a un joven que iba armado corriendo, subió al techo de una casa, intentó esconderse en otra pero no pudo ingresar. Finalmente se tiró al piso y fue detenido.

Llevaba consigo una pistola Glock con nueve municiones y un cargador de pistola extensible. Todo fue incautado. El detenido tiene 19 años, posee antecedentes penales y ahora está a disposición de la Justicia.

La pistola pertenecía al Ministerio del Interior, era robada y estaba requerida.

Foto: Arma Glock de la Policía incautada al detenido.

Foto: Arma Glock de la Policía incautada al detenido.

Los investigadores de la zona operacional III trabajan ahora para identificar a quienes dispararon durante varios minutos en el barrio. Según supo Subrayado, no se reportaron personas lesionadas tras la intensa balacera.

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