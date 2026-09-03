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Montevideo

Homicidio en Casavalle: acribillaron a un joven de 25 años en un tiroteo que incluyó más de 20 disparos

La víctima recibió disparos en todo el cuerpo. La Policía incautó 24 casquillos y tres proyectiles.

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Foto: Subrayado. 

Un joven de 25 años fue asesinado de múltiples disparos, en los primeros minutos de este jueves, en el barrio Casavalle, Montevideo.

La víctima fue acribillada: recibió tres disparos en la espalda, también impactos en la pierna derecha, cadera, muslo izquierdo, hombro y mano izquierdo.

El cuerpo quedó tendido en la calle, en Senda 8 y Senda 21.

Foto: Subrayado.
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La Policía, que concurrió al lugar tras recibir alertas en el sistema Shotspotter, incautó 24 casquillos y tres proyectiles, supo Subrayado. El fallecido no tenía antecedentes penales.

La investigación está en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

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