Homicidio en Casavalle: acribillaron a un joven de 25 años en un tiroteo que incluyó más de 20 disparos

Un joven de 25 años fue asesinado de múltiples disparos, en los primeros minutos de este jueves, en el barrio Casavalle, Montevideo.

La víctima fue acribillada: recibió tres disparos en la espalda, también impactos en la pierna derecha, cadera, muslo izquierdo, hombro y mano izquierdo.

El cuerpo quedó tendido en la calle, en Senda 8 y Senda 21.

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La Policía, que concurrió al lugar tras recibir alertas en el sistema Shotspotter, incautó 24 casquillos y tres proyectiles, supo Subrayado. El fallecido no tenía antecedentes penales.

La investigación está en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.