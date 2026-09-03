Un joven de 25 años fue asesinado de múltiples disparos, en los primeros minutos de este jueves, en el barrio Casavalle, Montevideo.
Homicidio en Casavalle: acribillaron a un joven de 25 años en un tiroteo que incluyó más de 20 disparos
La víctima recibió disparos en todo el cuerpo. La Policía incautó 24 casquillos y tres proyectiles.
La víctima fue acribillada: recibió tres disparos en la espalda, también impactos en la pierna derecha, cadera, muslo izquierdo, hombro y mano izquierdo.
El cuerpo quedó tendido en la calle, en Senda 8 y Senda 21.
Seguí leyendo
Una mujer fue asesinada en Ciudad Vieja: detuvieron a un brasileño e investigan si fue tras intento de rapiña
La Policía, que concurrió al lugar tras recibir alertas en el sistema Shotspotter, incautó 24 casquillos y tres proyectiles, supo Subrayado. El fallecido no tenía antecedentes penales.
La investigación está en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.
Lo más visto
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR
El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
EN CAPILLA DE CELLA
Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
la víctima se recupera
Intento de femicidio en Facultad de Medicina: el agresor está en una clínica psiquiátrica tras sufrir descompensación
MONTEVIDEO
Un alumno de Facultad de Medicina apuñaló a una compañera de clase; la víctima tiene 19 años
TRAS INTENTO DE FEMICIDIO
Dejá tu comentario