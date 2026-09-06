Condenaron al autor y coautor del homicidio del joven de 24 años ocurrido en Santa Rosa; cumplirán 7 y 6 años de prisión

Fueron condenados este domingo los dos hombres que estaban detenidos por el homicidio de un joven de 24 años, ocurrido en Santa Rosa, en el departamento de Canelones.

Uno de ellos, de 21 años, fue condenado como coautor penalmente responsable de un delito de homicidio a título de dolo eventual, por lo que deberá cumplir la pena de 6 años y 6 meses de prisión.

Es oriundo de la zona de Santa Rosa y conocía a la víctima, con quien mantenía negocios vinculados a la venta de drogas.

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El segundo, de 36 años, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio en reiteración real con un delito de porte de arma de fuego reincidente; cumplirá 7 años de prisión.

Se trata del dueño de la casa ubicada en Rigoberto López y Uruguay, donde mataron al joven a puñaladas,

El caso

El joven de 24 años fue asesinado con un arma blanca en la tarde del viernes 4, en Rigoberto López y Uruguay.

La víctima fue a la casa de un hombre de 36 años donde fue asesinado.

Según los vecinos, la casa oficia como boca de venta de drogas.

La Policía continúa la búsqueda de los ocupantes de una camioneta negra vista en las inmediaciones del lugar del crimen.

El Departamento de Homicidios y el área de Investigaciones de la Zona Operacional IV de la Policía de Canelones en coordinación con la fiscal Irena Penza trabajan en determinar las responsabilidades del caso.