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Allanamiento por homicidio

Arrestaron a un joven de 21 años como presunto autor de un homicidio en Colón

El joven estaba requerido como presunto autor del homicidio ocurrido el 23 de julio en Colón. La víctima, que fue atacada a tiros, tenía 24 años.

Foto: Subrayado. Lugar del homicidio en Colón.

Foto: Subrayado. Lugar del homicidio en Colón.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvo este lunes de mañana a un joven de 21 años que estaba requerido por el homicidio de otro joven de 24 años, cometido el 23 de julio en el barrio Colón.

El arresto fue durante un allanamiento. El sospechoso tiene un antecedente penal de abril de 2026 por receptación, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

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Entonces, la Policía fue alertada por disparos en la zona y, al llegar, encontró a la víctima herida y la trasladó al Hospital Saint Bois, ubicado en el barrio lindero Lezica. Más tarde, el herido fue derivado al Hospital Maciel, donde murió a las 3:20.

De acuerdo con el diagnóstico médico, recibió disparos en cráneo, pecho y abdomen. Entre sus prendas, los policías del Departamento de Homicidios encontraron dos envoltorios grandes de drogas, $3.900 y un celular que fue incautado para periciar.

El fallecido tenía antecedentes penales por receptación y por conducir sin libreta.

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