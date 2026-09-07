Arrestaron a un joven de 21 años como presunto autor de un homicidio en Colón

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvo este lunes de mañana a un joven de 21 años que estaba requerido por el homicidio de otro joven de 24 años, cometido el 23 de julio en el barrio Colón.

El arresto fue durante un allanamiento. El sospechoso tiene un antecedente penal de abril de 2026 por receptación, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El homicidio ocurrió casi a las dos de la madrugada del 23 de julio . La víctima se encontraba en Pasaje San Agustín y Continuación El Apero, cerca del Complejo América, cuando fue herida de bala.

Seguí leyendo Condenaron al autor y coautor del homicidio del joven de 24 años ocurrido en Santa Rosa; cumplirán 7 y 6 años de prisión

Entonces, la Policía fue alertada por disparos en la zona y, al llegar, encontró a la víctima herida y la trasladó al Hospital Saint Bois, ubicado en el barrio lindero Lezica. Más tarde, el herido fue derivado al Hospital Maciel, donde murió a las 3:20.

De acuerdo con el diagnóstico médico, recibió disparos en cráneo, pecho y abdomen. Entre sus prendas, los policías del Departamento de Homicidios encontraron dos envoltorios grandes de drogas, $3.900 y un celular que fue incautado para periciar.

El fallecido tenía antecedentes penales por receptación y por conducir sin libreta.