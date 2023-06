Botana dice que Cosse "se autopercibe presidente" y "pretende sustituir las funciones del gobierno"

El senador nacionalista Sergio Botana dijo que la intendenta Carolina Cosse "se autopercibe presidente" y "pretende sustituir funciones del gobierno". "No es su función", expresó, en referencia a las conversaciones de Cosse con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ).

Para el senador, Cosse "salió a negociar en nombre del país cuando no tiene autoridad para hacerlo". Lo dijo este jueves al programa Arriba gente de canal 10.

Seguí leyendo "No hay ningún préstamo no reembolsable concedido del BID a la intendencia", dice Delgado a Cosse

"La intendente de Montevideo tiene la misma autoridad que tú (por la periodista) o que yo para ir a hablar con el BID. (Puede) ir a conversar. ¿O acaso ella se autopercibe presidente? Capaz se autopercibe presidente. Tenés que ir a hablar con quien habla (con el BID). Eso de inventarle los gastos al vecino, es hasta un poquito irrisible", criticó.

"Cada uno asuma consciencia de lo que tiene que hacer, y bien hecho. Lo que le toca hacer. Y permitir que los demás hagan lo que deben hacer. Y en todo caso si uno tiene interés en un tema, en vez de hacer un anuncio político, publico, para lucirse, tiene que hablar con el MEF y convencerlo de que es un fin loable, bueno", dijo.

"NO ES SU FUNCIÓN".

Botana dijo que a Cosse no le competen las relaciones exteriores, préstamos, emisiones de monedas o defensas porque "son cuestiones naturales del Estado central".

"¿Qué es lo que estaba ofreciendo la intendente?", cuestionó. Y añadió: "Controlar la calidad del agua no le compete, pero lo puede hacer. Lo que no le compete es el vínculo con organizaciones internacionales. No le compete emitir moneda; voy a avisar eso porque en cualquier momento nos encontramos con una emisión de monedas hecha por la Intendencia de Montevideo, en esto de autopercibirse presidente de la República".

CRUCE POLÍTICO.

Cosse había solicitado autorización para recibir recursos no reembolsables del BID para atender a población vulnerable por crisis del agua. Así lo comunicó el miércoles la intendenta, ante la prensa.

El MEF rechazó el pedido de la intendencia de recibir recursos del organismo. "Estoy indignada", expresó Cosse luego. Afirmó que esa respuesta del gobierno estaba "bloqueando a la intendencia" para dar una "ayuda a la gente".

La discusión política se reeditó este miércoles cuando el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a Subrayado que el BID no habilitó ningún préstamo no reembolsable a la Intendencia de Montevideo. "No sé de dónde salió", sostuvo.

Delgado dijo que se comunicó con el director ejecutivo del BID que representa a Uruguay, Matías Bendersky, y "no hay ningún préstamo habilitado a la intendencia, ni está sobre la mesa".

Cosse le respondió la misma tarde, y dijo: "He pasado de estar indignada a estar azorada (...) Cómo vamos a tener un préstamo si no tengo la autorización del Ministerio de Economía". Más tarde el BID comunicó que no hubo ni hay tal gestión con la comuna.

La intendenta ratificó este miércoles un tuit del director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Guillermo Moncecchi, que expresa: "La carta del BID dice lo obvio. No hay hoy en día acuerdo con IM. Para tenerlo teníamos que tener permiso del MEF y lo negaron. ¿Hubo un pedido de la IM y reuniones en favor de tener un préstamo? Sí, las hubo. Y por eso pedimos aval al MEF para avanzar. No pudimos. Nos trancaron".

"Ni más, ni menos", respaldó Cosse a ese tuit.