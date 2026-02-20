RECIBÍ EL NEWSLETTER
Accidente fatal en Punta del Este: las partes logran acuerdo económico y cierran el caso en la Justicia

El accidente ocurrió en la playa Brava de Punta del Este el pasado 26 de diciembre. La víctima fue un hombre de 44 años.

Foto: Subrayado. Accidente de tránsito en Punta del Este.

El caso judicial por el accidente de tránsito fatal ocurrido el 26 de diciembre en la rambla Brava de Punta del Este quedó cerrado tras un acuerdo económico entre las partes.

El choque se produjo sobre las 13:30, a la altura de la parada 33. Allí chocaron un auto y una moto. Como consecuencia del impacto, el motociclista, un hombre de 44 años, murió en el lugar.

De acuerdo con la investigación, la víctima circulaba en moto por la rambla cuando el auto intentó cruzar la calle y se interpuso en su trayectoria. El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad y fue incorporado como prueba en el expediente. La conductora del vehículo era una mujer argentina de 34 años.

Tras el avance de la investigación, la defensa de la conductora y de la familia del motociclista negociaron una indemnización económica en dólares.

El acuerdo fue homologado ante la Fiscalía de Maldonado y permitió el desistimiento de las acciones penales y civiles derivadas del caso, dando por finalizadas las actuaciones judiciales vinculadas al episodio.

