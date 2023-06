MEF rechazó pedido de IMM por recursos del BID y Cosse respondió: "Estoy indignada"

"Nosotros habíamos hecho gestiones con el BID para acceder a un fondo no reembolsable, para poder seguir ayudando a la población y estoy indignada porque esto no surge de la nada. Nosotros, desde el momento cero, y antes, que no es ahora, venimos publicando información, generando medidas, llevando agua embotellada a merenderos, a nuestras policlínicas, a las ollas populares, a los complejos habitacionales del BPS, incluso a las salidas de algunas escuelas", dijo Cosse en rueda de prensa y agregó que se ofreció una bomba a OSE, "con capacidad de 95.000 metros cúbicos por día para ayudar a traer agua de otro lado".